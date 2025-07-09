65-летний Дибров осваивает Twitch и собирает донаты, обсуждая Скарлетт

09 июля 2025, 19:12

Дмитрий Дибров ( РИА Новости / Виталий Белоусов )

65-летний телеведущий Дмитрий Дибров осваивает Twitch, чтобы подзаработать. Он уже ведет эфиры и собирает донаты.





Как сообщает SHOT, За несколько стримов Дибров заработал 30 000 рублей и привлек 1500 подписчиков. В трансляциях Дибров делится мнениями о книгах, фильмах, а также не стесняется рассуждать о 17-летних девушках и желании сыграть в постельной сцене со Скарлетт Йоханссон.





«Похоже, у Дмитрия новое призвание!», — говорится в публикации.

