65-летний Дибров осваивает Twitch и собирает донаты, обсуждая Скарлетт
65-летний телеведущий Дмитрий Дибров осваивает Twitch, чтобы подзаработать. Он уже ведет эфиры и собирает донаты.
Как сообщает SHOT, За несколько стримов Дибров заработал 30 000 рублей и привлек 1500 подписчиков. В трансляциях Дибров делится мнениями о книгах, фильмах, а также не стесняется рассуждать о 17-летних девушках и желании сыграть в постельной сцене со Скарлетт Йоханссон.
«Похоже, у Дмитрия новое призвание!», — говорится в публикации.Напомним, Дмитрий Дибров оценил шансы Вали Карнавал в «Достояние Республики». Журналист напомнил, что ранее соведущим Валдиса Пельша был легендарный Юрий Николаев.