Юра Борисов сможет сделать контурную пластику за счет организаторов «Оскара»

Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)
Звезда фильма «Анора» Юра Борисов получил подарки от организаторов «Оскара» на 19 млн рублей, сообщила газета «Комсомольская правда».
После церемонии премии «Оскар» всем артистам, которые получили номинацию, презентовали подарочные наборы. В них вошли сертификат на отпуск либо на Мальдивах, либо на Шри-Ланке, сертификат на персональное шоу иллюзиониста Карла Кристмана, контурную пластику, а еще брендовая одежда.
Вместе с тем номинанты стали обладателями сертификатов на ремонт домов, которые пострадали во время пожаров в Лос-Анджелесе.
Уточнялось, что стоимость первой части подарков составляет 19 млн рублей.
Еще после премии прошел ужин, меню которого оценили в 600 тысяч долларов (порядка 53 млн рублей). Артистов кормили не только привычными салатами и стейками, но и статуэтками «Оскара» из копченого лосося с черной икрой белуги.
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Вместе с тем номинанты стали обладателями сертификатов на ремонт домов, которые пострадали во время пожаров в Лос-Анджелесе.
Уточнялось, что стоимость первой части подарков составляет 19 млн рублей.
Еще после премии прошел ужин, меню которого оценили в 600 тысяч долларов (порядка 53 млн рублей). Артистов кормили не только привычными салатами и стейками, но и статуэтками «Оскара» из копченого лосося с черной икрой белуги.
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Ольга Енгалычева