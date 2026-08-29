Юра Борисов устроил экстремальный перформанс без страховки
В преддверии премьеры фильма «Девятая планета» Юра Борисов устроил экстремальный перформанс на ВДНХ.
Как сообщает Super, артист, исполняющий в картине главную роль, забрался на стену павильона «Космос», а затем поднялся на его купол.
Юрий выполнял трюки без страховки и без чьей-либо помощи. Организаторы держали перформанс в тайне, но вокруг всё равно собралось много зрителей — они поддержали Борисова.
Сюжет фильма «Девятая планета» рассказывает об автомеханике: после несчастного случая у героя возникают странные воспоминания о службе на Девятой планете, где у него была возлюбленная по имени Полина. Помимо Борисова, одну из ключевых ролей в ленте исполнила Ирина Старшенбаум.
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