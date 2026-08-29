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Юра Борисов устроил экстремальный перформанс без страховки

Юра Борисов забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ перед премьерой фильма
Юрий Борисов (Фото: кадр из фильма «Анора»)

В преддверии премьеры фильма «Девятая планета» Юра Борисов устроил экстремальный перформанс на ВДНХ.



Как сообщает Super, артист, исполняющий в картине главную роль, забрался на стену павильона «Космос», а затем поднялся на его купол.

Юрий выполнял трюки без страховки и без чьей-либо помощи. Организаторы держали перформанс в тайне, но вокруг всё равно собралось много зрителей — они поддержали Борисова.

Сюжет фильма «Девятая планета» рассказывает об автомеханике: после несчастного случая у героя возникают странные воспоминания о службе на Девятой планете, где у него была возлюбленная по имени Полина. Помимо Борисова, одну из ключевых ролей в ленте исполнила Ирина Старшенбаум.

Ольга Щелокова

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