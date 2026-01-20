Юрий Лоза: у Долиной есть шанс вернуть народную любовь

20 января 2026, 08:04

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Певец Юрий Лоза высказался о шансах Ларисы Долиной на восстановление народной любви. В интервью РИА Новости он отметил, что у артистки все еще есть возможность вновь завоевать сердца поклонников.





В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру за 112 миллионов рублей предпринимательнице Полине Лурье. Однако позже певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые долгое время манипулировали ею, в результате чего она не только продала свою недвижимость, но и передала злоумышленникам всю полученную сумму. Суд признал сделку недействительной и встал на сторону артистки. В итоге добросовестная покупательница Лурье осталась и без денег, и без жилья. Этот аспект ситуации вызвал широкий общественный резонанс.





«От любви до ненависти — один шаг, а от ненависти до любви — два», — сказал артист.