Юрий Лоза: у Долиной есть шанс вернуть народную любовь
Певец Юрий Лоза высказался о шансах Ларисы Долиной на восстановление народной любви. В интервью РИА Новости он отметил, что у артистки все еще есть возможность вновь завоевать сердца поклонников.
В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру за 112 миллионов рублей предпринимательнице Полине Лурье. Однако позже певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые долгое время манипулировали ею, в результате чего она не только продала свою недвижимость, но и передала злоумышленникам всю полученную сумму. Суд признал сделку недействительной и встал на сторону артистки. В итоге добросовестная покупательница Лурье осталась и без денег, и без жилья. Этот аспект ситуации вызвал широкий общественный резонанс.
«От любви до ненависти — один шаг, а от ненависти до любви — два», — сказал артист.
Он добавил, что в современном мире новости быстро теряют актуальность.
Напомним, что в конце 2025 года ВС РФ отменил решения трех инстанций по делу о продаже квартиры в Хамовниках. Долина обещала освободить жилье в начале 2026 года, однако на подписание акта приема-передачи не явилась. Вопросом принудительного выселения занялись судебные приставы. В середине января 2026 года ключи были переданы адвокату Лурье.