02 февраля 2026, 18:07

Кирилл Толмацкий (Фото: скриншот т/п «Прямой эфир»)

Кирилл Толмацкий, известный как Децл, — фигура, взломавшая код российского шоу-бизнеса в конце девяностых. Подросток из золотой московской молодежи стал одним из первых, кто вывел хип-хоп на уровень мейнстрима, создав хиты, которые до сих пор узнаваемы с первых нот. Его жизнь была полна громких взлетов, болезненных разрывов и неразрешенных конфликтов, а внезапная смерть в 35 лет оставила после себя шлейф вопросов и семейную войну. 3 февраля исполняется семь лет со дня его ухода. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание От клипа за папины деньги к культурному феномену Личная жизнь Децла Последний аккорд: уход на пике и незаживающие раны Наследие артиста и скандалы



От клипа за папины деньги к культурному феномену

Кирилл Толмацкий (Фото: скриншот д/ф «С закрытыми окнами»)

Личная жизнь Децла

Кирилл Толмацкий и Юлия Киселева (Фото: скриншот т/п «Прямой эфир»)

«Кирилл любил отца, но у них были разные ценности: Толмацкий-старший видел мир сквозь призму товарно-денежных отношений, младший же стремился к духовному росту».

Последний аккорд: уход на пике и незаживающие раны

Кирилл Толмацкий (Фото: скриншот д/ф «С закрытыми окнами»)

«Он пожаловался на руку. Он сказал, что рука отнимается, но не сказал, какая. Он попросил таблеток обезболивающих. Его друг пошел за таблетками. Принес таблетки, он выпил. Ушел в гримерку, говорил, что его тошнит. Уходил в туалет, стошнило, видимо. В гримерке он уже потерял сознание», — рассказал в передаче «Прямой эфир» сотрудник клуба.

Наследие артиста и скандалы