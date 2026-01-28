Юрий Лоза заявил, что его «достали» насмешками про плагиат и козий навоз
Певец Юрий Лоза выступил с опровержением фейков, связанных с его именем
Певец Юрий Лоза резко высказался о знаменитостях, которые приписывают ему чужие слова.
В беседе с Общественной Службой Новостей Лоза назвал таких людей «идиотами». Он возмутился, в частности, публикацией участницы Comedy Club. Та утверждала, что певец рекомендует лечить подагру козьим помётом.
«В какой момент все дали себе зелёный свет делать абсолютно бредовые заявления и ссылаться на меня при этом? Я никакого отношения к этому цирку не хочу иметь» — сказал музыкант.Лоза отверг и обвинения в плагиате его хита у группы Styx. Он назвал эту логику нелепой, так как в обеих песнях просто упоминается плавательное средство.
«Достали уже фразой о том, что я автор одного хита», — высказалася Юрий.Певец призвал сомневающихся переслушать обе композиции, чтобы убедиться в их различии.