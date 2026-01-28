«Проект обречён»: Вере Брежневой предрекли полное забвение

28 января 2026, 18:02

Продюсер Рудченко: Брежневу ждёт забвение после отказа от русского имени и песен

Вера Брежнева (Фото: Instagram* @ververa)

Критик Павел Рудченко заявил, что отказ Веры Брежневой от русского имени и прежнего репертуара может привести к падению её популярности.





В беседе с «NEWS.ru» Рудченко отметил, что исполнительские навыки певицы не смогут заинтересовать зарубежную аудиторию. Он напомнил, что артистка приобрела известность только благодаря русскоязычным песням и поддержке русскоязычной публики.

«Соответственно, отказавшись от хитов, которые сделали её звездой, и отвернувшись от платёжеспособной русской публики, она просто не сможет существовать. На Украине ей нужно делать имя и бренд заново, а в Европе своих артистов более чем достаточно. Поэтому я считаю, что, имея посредственные вокальные данные, Вера Брежнева как проект обречена на провал», — заявил критик.