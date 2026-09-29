Юрист ответил, лишится ли Дудь* элитного коттеджа в Новой Москве
Юрист Пирогов: Дудь* с высокой вероятностью лишится коттеджа в Новой Москве
Журналист Юрий Дудь* с высокой долей вероятности потеряет коттедж в элитном поселке в Новой Москве вслед за квартирой. Об этом заявил юрист Михаил Пирогов.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, суд может признать сделку о переоформлении объекта на жену журналиста Ольгу Дудь недействительной, и тогда дом, скорее всего, перейдет государству.
«Основания для этого уже сформированы, а правоприменительная практика по аналогичным делам существует», — отметил собеседник издания.Оспорить переоформление можно по нескольким основаниям из ГК РФ. Речь может идти о мнимости сделки, то есть совершенной лишь для вида. Еще одна причина для изъятия недвижимости — притворность сделки: если докажут, что договор дарения прикрывал, например, фиктивную продажу без передачи денег, его могут признать недействительным. Третье основание — злоупотребление правом, если сделку совершили, чтобы навредить кредиторам или обойти закон.
Пирогов перечислил уже имеющиеся основания для конфискации: статус иноагента, включение в перечень террористов и экстремистов, заочный приговор по делу об уклонении от обязанностей иноагента, исполнительное производство с долгом в 180 тысяч рублей, а также обвинения в дискредитации армии. Он подчеркнул, что сначала прокуратура подаст иск о признании сделки недействительной. Если суд его удовлетворит, право собственности вернется к журналисту, а затем на основании статуса иноагента имущество перейдет в доход государства.
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