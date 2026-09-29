Юрист ответил, лишится ли Дудь* элитного коттеджа в Новой Москве

29 сентября 2026, 11:58

Юрист Пирогов: Дудь* с высокой вероятностью лишится коттеджа в Новой Москве

Юрий Дудь* (Фото: Инстаграм**/yurydud)

Журналист Юрий Дудь* с высокой долей вероятности потеряет коттедж в элитном поселке в Новой Москве вслед за квартирой. Об этом заявил юрист Михаил Пирогов.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, суд может признать сделку о переоформлении объекта на жену журналиста Ольгу Дудь недействительной, и тогда дом, скорее всего, перейдет государству.

«Основания для этого уже сформированы, а правоприменительная практика по аналогичным делам существует», — отметил собеседник издания.