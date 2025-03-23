Стало известно, где похоронят Ларису Голубкину

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище столицы во вторник, 25 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на актрису Марию Миронову.
«Это будет на Троекуровском (кладбище — прим. ред.) 25 марта», — прокомментировала собеседница агентства.Кроме того, по словам руководителя Центрального академического театра российской армии Милены Авимской, в тот же день в театре состоится прощание со знаменитостью.
Голубкиной не стало на 86-м году жизни накануне в субботу, 22 марта. Сообщалось, что женщина серьезно болела. Осенью прошлого года ей диагностировали злокачественную болезнь системы крови. В начале марта этого года Лариса Голубкина встретила юбилей.
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