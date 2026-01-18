Достижения.рф

«Половина на половину»: Рэпер Natan встал на защиту Дубцовой после критики ее «нытья» на шоу

Рэпер Natan заступился за Дубцову после критики ее эмоционального поведения на шоу
Natan/Натан Миров (Фото: Instagram* @natan_official)

Рэпер Natan (настоящее имя — Натан Миров) встал на защиту своей партнёрши по шоу «Сокровища императора». В подкасте «Все реалити» он объяснил, что эмоциональные реакции певицы Ирины Дубцовой на проекте стали во многом результатом стресса и специального монтажа.



По словам музыканта, жизнь в условиях реалити-шоу, где отсутствует привычная опека команды, стала серьёзным испытанием для его напарницы. Это спровоцировало её на бурные эмоции, которые переросли в нервные срывы.

Более того, зрители видят необъективную картину из-за работы редакторов, которые оставляют в эфире самые конфликтные моменты, вырезая спокойные сцены.

Ирина Дубцова (Фото: Instagram* @dubtsova_official)
«Половина на половину. Я не могу врать. Но она действительно не такой истеричный человек. Да, пусть она нытик, как говорят», — сказал Natan.
Сам рэпер относился к съёмкам как к работе и понимал, что конфликтовать следовало меньше, чтобы оставаться в проекте. Он не держит обиды на Дубцову за ее более эмоциональные моменты.

Напомним, что в середине января певица устроила себе солнечные каникулы на Мальдивах. Дубцова полностью отстранилась от повседневной суеты, отдыхая с новым возлюбленным, директором крупной косметической фирмы Иваном Петренко.

