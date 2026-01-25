Юрист рассказал, за что Аглае Тарасовой может грозить реальный тюремный срок

25 января 2026, 19:52

Юрист Соловьёв: условный срок для Тарасовой не препятствует поездкам по РФ

Аглая Тарасова (Фото: Instagram* @aglayatarasova)

Актриса Аглая Тарасова обратилась к косметологу, отбывая условный срок. Как пояснил юрист Иван Соловьёв, такой визит не нарушает условий её наказания. Его слова приводит издание aif.ru.





Соловьёв добавил, что Тарасовой необходимо регулярно отмечаться в органах, контролирующих исполнение приговора. Это подтверждает, что она не скрывается и не покидает место жительства.

«Условный срок — это тоже отбывание наказания, никаких «заграничных вояжей» в данном случае быть не может», — отметил эксперт.