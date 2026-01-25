Юрист рассказал, за что Аглае Тарасовой может грозить реальный тюремный срок
Юрист Соловьёв: условный срок для Тарасовой не препятствует поездкам по РФ
Актриса Аглая Тарасова обратилась к косметологу, отбывая условный срок. Как пояснил юрист Иван Соловьёв, такой визит не нарушает условий её наказания. Его слова приводит издание aif.ru.
Соловьёв добавил, что Тарасовой необходимо регулярно отмечаться в органах, контролирующих исполнение приговора. Это подтверждает, что она не скрывается и не покидает место жительства.
«Условный срок — это тоже отбывание наказания, никаких «заграничных вояжей» в данном случае быть не может», — отметил эксперт.При этом условная мера может превратиться в реальный срок за новое правонарушение. Если актрису вновь задержат за употребление запрещённых веществ или иной проступок, ей грозит лишение свободы.
По словам юриста, даже неявка на обязательную отметку без уважительной причины может иметь такие последствия. Однако, как отметил Соловьёв, поездки по России для визитов к косметологу закон прямо не запрещает.