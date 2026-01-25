«То ли ещё будет»: Тодоренко объяснила отказ от карьеры певицы
Регина Тодоренко отказалась от музыкальной карьеры из-за занятости на ТВ и семьи
Телеведущая Регина Тодоренко в личном блоге объяснила, почему не планирует музыкальную карьеру. Она заявила, что при её занятости на телевидении совмещать две профессии не получится. Каждая сфера, по её мнению, требует полной отдачи.
Тодоренко отметила, что как многодетная мать она уделяет много времени родным.
«Мне всего вышеперечисленного хватает на ТВ. Если я погружусь ещё и в музыку с головой, тогда просто перестану видеть семью», — написала Регина.Она перечислила и другие сложности индустрии: создание песен требует больших временных и эмоциональных затрат, а продвижение треков — отдельная масштабная задача.
К ним добавляются необходимость формировать промо-стратегию, собирать профессиональную команду, организовывать гастроли и репетиции. При этом актриса не исключила, что ситуация может измениться в будущем.
«В общем, «то ли ещё будет, ой‑ей‑ей!» — добавила она.