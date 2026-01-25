«То ли ещё будет»: Тодоренко объяснила отказ от карьеры певицы

25 января 2026, 19:35

Регина Тодоренко отказалась от музыкальной карьеры из-за занятости на ТВ и семьи

Регина Тодоренко (Фото: Telegram @todorenkoregina)

Телеведущая Регина Тодоренко в личном блоге объяснила, почему не планирует музыкальную карьеру. Она заявила, что при её занятости на телевидении совмещать две профессии не получится. Каждая сфера, по её мнению, требует полной отдачи.





Тодоренко отметила, что как многодетная мать она уделяет много времени родным.

«Мне всего вышеперечисленного хватает на ТВ. Если я погружусь ещё и в музыку с головой, тогда просто перестану видеть семью», — написала Регина.

«В общем, «то ли ещё будет, ой‑ей‑ей!» — добавила она.