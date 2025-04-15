Юрист Русяев объяснил, могут ли признать покинувшую Россию Пугачёву иноагентом

Алла Пугачева (фото: Instagram** @alla_orfey)
Певица Алла Пугачёва 15 апреля празднует 76-летие. Уже долгое время покинувшую Россию артистку пытаются признать иноагентом.
Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru объяснил, имеются ли основания для присвоения Пугачёвой такого статуса.
Напомним, что в марте 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил письмо на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой признать Пугачёву иноагентом. Поводом для этого послужили слова певицы о том, что «нормальные люди возвращаться в Россию не собираются». Генпрокуратура перенаправила обращение в Минюст, но в итоге требование так и не вступило в силу.
Юрист подчеркнул, что для признания артистки иноагентом по закону требуется наличие определённых обязательных условий.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Напомним, что в марте 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил письмо на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой признать Пугачёву иноагентом. Поводом для этого послужили слова певицы о том, что «нормальные люди возвращаться в Россию не собираются». Генпрокуратура перенаправила обращение в Минюст, но в итоге требование так и не вступило в силу.
Юрист подчеркнул, что для признания артистки иноагентом по закону требуется наличие определённых обязательных условий.
«Получение лицом поддержки или нахождение под воздействием иностранного источника и одновременное осуществление им деятельности, прямо указанной в законе. Это может быть политическая деятельность, распространение материалов для широкой аудитории или участие в сборе определенных данных», – уточнил Русов.Эксперт добавил, что в случае с Пугачёвой Минюст пока не нашёл достаточных оснований для присвоения ей статуса иноагента. В связи с этим, юрист подчеркнул, что наделение человека таким статусом является не следствием общественного мнения или слухов, а строго правовой процедурой, которая основывается на доказательной базе и законности действий органов власти.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова