Юрия Антонова увезли на скорой перед выступлением на «Новой волне» в Казани – его номер отменён

25 августа 2025, 21:35

Певца Антонова госпитализировали перед выступлением на «Новой волне» в Казани

Юрий Антонов (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Народного артиста России Юрия Антонова экстренно госпитализировали перед его запланированным выходом на сцену музыкального фестиваля «Новая волна», который проходит сегодня в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.