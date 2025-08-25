Юрия Антонова увезли на скорой перед выступлением на «Новой волне» в Казани – его номер отменён
Народного артиста России Юрия Антонова экстренно госпитализировали перед его запланированным выходом на сцену музыкального фестиваля «Новая волна», который проходит сегодня в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 80-летнему певцу стало плохо за кулисами, после чего его увезли на скорой помощи. Выступление Антонова на фестивале отменено.
По предварительной информации, у артиста поднялось давление. Медики оказали экстренную помощь, после чего приняли решение о госпитализации.
Известно, что в июне 2023 года Юрий Михайлович уже попадал в больницу с сердечным приступом. Тогда он настоял на досрочной выписке, объяснив своё решение необходимостью лично контролировать ремонт в собственном доме.
Состояние певца на данный момент уточняется. Организаторы фестиваля пожелали артисту скорейшего восстановления.
