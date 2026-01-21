Стало известно, сколько может стоить частное выступление Аллы Пугачёвой
Продюсер Рудченко: Алла Пугачёва может стоить от 100 миллионов рублей за вечер
Певица Алла Пугачёва может запрашивать от 100 миллионов рублей за выступление на частных мероприятиях после возвращения на сцену. Такое мнение высказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
В беседе с «NEWS.ru» Рудченко рассказал, что артистка может вернуться к частным заказам. Гонорар при этом, вероятно, окажется очень высоким, потому что спрос будет создавать эффект недоступности.
«Я думаю, что её ценник будет переваливать за 100 миллионов рублей. О большом возвращении Пугачёвой на российскую эстраду я даже и не думаю. Сейчас для Аллы Борисовны возможны какие-то разовые выступления для частных заказчиков на закрытых мероприятиях», — пояснил эксперт.Продюсер отметил возраст артистки и добавил, что она вряд ли станет работать в прежнем режиме.
