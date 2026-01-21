Достижения.рф

Стало известно, сколько может стоить частное выступление Аллы Пугачёвой

Продюсер Рудченко: Алла Пугачёва может стоить от 100 миллионов рублей за вечер
Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Певица Алла Пугачёва может запрашивать от 100 миллионов рублей за выступление на частных мероприятиях после возвращения на сцену. Такое мнение высказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.



В беседе с «NEWS.ru» Рудченко рассказал, что артистка может вернуться к частным заказам. Гонорар при этом, вероятно, окажется очень высоким, потому что спрос будет создавать эффект недоступности.

«Я думаю, что её ценник будет переваливать за 100 миллионов рублей. О большом возвращении Пугачёвой на российскую эстраду я даже и не думаю. Сейчас для Аллы Борисовны возможны какие-то разовые выступления для частных заказчиков на закрытых мероприятиях», — пояснил эксперт.
Продюсер отметил возраст артистки и добавил, что она вряд ли станет работать в прежнем режиме.

