«За сына переживала»: мать Тимати о смерти Ратмира Шишкова

Тимур и Симона Юнусовы (Фото: соцсеть Тимати)
Мать рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Симона переживала за него после смерти музыканта Ратмира Шишкова. Об этом она рассказала подписчикам в социальных сетях.
«Очень тяжело терять 18-летнего ребенка. За Тимура конечно, переживала», — ответила Симона юзерам на соответствующий вопрос.Ратмир Шишков погиб в 2007 году в результате страшного ДТП. С Тимати он был знаком по съемкам четвертого сезона «Фабрики звезд». Созданная группа «Банда» вместе с Анастасией Кочетковой и Домиником Джокером была успешной, пока не произошло страшное. Друзьям Ратмира тяжело говорить о трагедии, ведь для них она является незаживающей раной.
Тимати назвал сына от модели Анастасии Решетовой в честь Ратмира, почтив тем самым его память.
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Никита Кротов