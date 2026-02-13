Забеременевшая в 13 лет Даша Суднишникова вышла замуж — фото
Забеременевшая в 13 лет Даша Суднишникова вышла замуж и ждет второго ребенка
Даша Суднишникова из Железногорска, ставшая мамой в 13 лет, сейчас ждёт второго ребёнка. Как стало известно, 12 февраля она зарегистрировала брак с отцом будущего малыша. Об этом девушка рассказала в своём личном блоге.
На опубликованных фото невеста позирует в облегающем платье, подчёркивающем заметно округлившийся живот. Пышное празднование пара устраивать не стала. В ЗАГС пригласили только родных и самых близких.
«Жду поздравлений!» — лаконично подписала Даша снимки.
Также она подчеркнула, что больше не хочет делиться подробностями личной жизни и участвовать в телешоу. По её словам, от приглашения на программу «Пусть говорят» она отказалась, поскольку не стремится к хайпу и не хочет сталкиваться с негативом и осуждением.
Широкую известность Суднишникова получила в 13 лет, когда в эфире ток‑шоу публично рассказала о первой беременности, придя в студию вместе с матерью. Тогда они утверждали, что отцом ребёнка был десятилетний мальчик Ваня, однако позже выяснилось, что биологическим отцом является 16‑летний Степан, совершивший насилие в отношении девушки.