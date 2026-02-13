Забеременевшая в 13 лет Даша Суднишникова вышла замуж — фото

13 февраля 2026, 17:46

Забеременевшая в 13 лет Даша Суднишникова вышла замуж и ждет второго ребенка

Дарья Суднишникова (Фото: телеграм/@mudadasha_official)

Даша Суднишникова из Железногорска, ставшая мамой в 13 лет, сейчас ждёт второго ребёнка. Как стало известно, 12 февраля она зарегистрировала брак с отцом будущего малыша. Об этом девушка рассказала в своём личном блоге.





На опубликованных фото невеста позирует в облегающем платье, подчёркивающем заметно округлившийся живот. Пышное празднование пара устраивать не стала. В ЗАГС пригласили только родных и самых близких.



Дарья Суднишникова с мужем (Фото: телеграм/@mudadasha_official)



«Жду поздравлений!» — лаконично подписала Даша снимки.