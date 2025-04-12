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«Заботливый друг»: Пропавший с ТВ Ургант впервые за долгое время снялся в новом проекте

Ургант снялся в благотворительном проекте
Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущий Иван Ургант снялся в благотворительном проекте ко дню рождения детского хосписа «Дом с маяком» вместе с другими артистами. Об этом сообщила Газета.Ru, ссылаясь на пресс-службу благотворительного проекта.
«Меня зовут Иван Ургант, и я заботливый друг», — сказал Ургант.

В проекте поучаствовали Дарья Мельникова, Ксения Раппопорт, Александр Петров и другие коллеги Урганта по цеху. Сам телеведущий был с чашкой чая и рассказал о своей заботе.

Хоспис «Дом с маяком» отметил 10 апреля 12-летний юбилей. Организация уже больше десяти лет помогает тяжелобольным детям и взрослым до 30 лет. Проект помогает пациентам лекарствами, медтехникой, лечебным питанием и сопровождением. Помощь оказывают как в хосписе, так и на дому.

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«Как и в детстве»: экс-солистка группы «Серебро» показала свой день рождения
Ольга Серябкина встретила день рождения в постели
12 апреля 2025, 19:43

Ольга Серябкина (Фото: Instagram*/seryabkina)

Певица Ольга Серябкина отмечает сорокалетие, экс-солистка группы «Серебро» опубликовала в соцсетях фотографию, где лежит в постели с супругом Георгием Начкебия. На имениннице нюдовый топ и светлые атласные шортики, а муж виновницы торжества в белой майке и серых шортах. На постели перед супругами праздничный торт с декоративными розами пастельного оттенка. Фотография вышла очень трогательной и нежной.
«Счастливая B-day girl. Мне нравится, что я по-прежнему обожаю этот день, как и в детстве. Спасибо большое моим родным и близким за то, что я очень счастлива», — отметила исполнительница.
Фото: Instagram*//seryabkina

Юзеры поздравили звезду с ее праздником, осыпав всевозможными комплиментами. Серябкина и Начкебия воспитывают сына Луку.

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Даст концерт на сороковой день: Филипп Киркоров рассказал о планах после смерти отца
Певец Филипп Киркоров сообщил о выступлениях на сцене после смерти отца
12 апреля 2025, 18:57

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров рассказал о планах после смерти папы Бедроса. За кулисами концерта «Авторадио. Классика. Дуэты» в Кремлевском дворце исполнитель заявил о возобновлении творческой деятельности и поделился, что снова задумался об отцовстве, сообщил журнал The Voice.
По словам исполнителя хита «Снег», он решил снова выступать в честь своего 40-летия на сцене. Киркоров подчеркнул, что на одном из своих концертов отдаст дань памяти отцу, умершему в марте. Еще артист анонсировал гастрольный тур по РФ.

«Возобновляю концертную деятельность аккурат к своему маленькому скромному юбилею — в мае будет 40 лет, как я впервые вышел на сцену. Это было в Театре эстрады. 22 мая… А 26 апреля будет сороковой день, как папы нет. И так совпало, что в этот день я дам концерт в Санкт-Петербурге», — обратил внимание Филипп.

Певец признался, что в продаже уже нет ни одного билета

Помимо прочего, Киркоров отметил, что захотел снова испытать радость отцовства. Артист уже воспитывает двоих детей — 13-летнюю Аллу-Викторию и 12-летнего Мартина, однако Филипп не исключает, что станет папой в третий раз.

«Недавно я познакомился с сыном Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя», — откровенничал певец.

По словам Киркорова, если когда-то у него появится еще один сын, то он «обязательно назовет его Мироном».

Стоит напомнить, что Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни. Причиной кончины народного артиста России стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.

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«Языческий ритуал»: Цыганова о «безумной картине» на прощании с Пашей Техником
Цыганова назвала прощание с Пашей Техником языческим ритуалом
12 апреля 2025, 18:07

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

О церемонии прощания с рэпером Пашей Техником (Павел Ивлев) в Москве высказалась певица Вика Цыганова в личном Telegram-канале. Исполнительница возмущается, что зависимый человек стал кумиром для сегодняшней молодежи, а панихиду называет «безумной картиной».
«В творчестве Павла нет ни ума, ни любви. <…> Это звенящая абсолютная пустота», — заявила Цыганова.

Досталось и поклонникам артиста, уровень культуры которых певица считает «уровнем культуры пещерных людей».

«Поддержка усопшего — тихая молитва за упокой души, а происходившее вчера больше напоминало какой-то языческий ритуал», — добавила певица.

Церемония прощания с Пашей Техником проходила накануне. Обозреватели отмечают, что попрощаться с эпатажным исполнителем пришли примерно восемь тысяч человек. Некоторые перекрывали улицу и залезали на заборы и деревья.

Паша Техник скончался в Таиланде, 4 апреля, в результате полиорганной недостаточности в возрасте 40 лет.

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Утюг, Mercedes-Benz и бутерброды: раскрыт райдер исполнительницы хита «Матушка» Татьяны Куртуковой
Исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова увеличила гонорар до 5 млн рублей
12 апреля 2025, 17:52

Татьяна Куртукова (Фото: Инстаграм* @ts_makeeva)

Исполнительница хитов «Матушка» и «Одного» Татьяна Куртукова увеличила свой гонорар за частные выступления с 2,2 до 5 млн рублей, сообщил Телеграм-канал Mash.
Уточнялось, что подобную цену необходимо заплатить за 45-минутное выступление певицы.

Кроме того, у Татьяны появился райдер и требования в нем не особо демократичные: вместо BMW и китайских машин премиум-класса артистка требует теперь лишь Mercedes-Benz S-класса. Для команды нужно предоставить микроавтобус.

В гримерке Куртуковой обязательно должны находиться стулья, зеркало, доска, утюг, отопление или кондиционер, стаканы, вода негазированная и салфетки. Для музыкального коллектива придется заказать четыре пиццы и бутерброды с рыбой, мясом и сыром.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева увеличила ценник на концерт ансамбля «Золотое кольцо» в три раза.

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«Может совершать страшные и жестокие действия»: бывшая Моргенштерна* о смерти Паши Техника
Дилара Зинатуллина назвала Пашу Техника наставником в том, как делать не надо
12 апреля 2025, 16:30

Паша Техник (Фото: Instagram**/techniquepashalive)

Бывшая супруга рэпера Алишера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина, говоря о смерти артиста Паши Техника (Павел Ивлев), заявила, что зависимый человек может совершать «жестокие действия», даже, если он «самый добрый».
«Даже самый добрый, самый чудесный, самый смешной человек, но в зависимости, может совершать самые страшные, непредсказуемые и жестокие действия — особенно по отношению к себе самому. Пусть он будет для всех нас наставником в том, как делать не надо», — отметила Зинатуллина.
Блогер призвала вспоминать почившего рэпера с улыбкой и добавила, что Паша Техник дарил всем настроение. Паша Техник скончался в результате полиорганной недостаточности в Таиланде, 4 апреля. Ему было 40 лет.

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