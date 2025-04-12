«Заботливый друг»: Пропавший с ТВ Ургант впервые за долгое время снялся в новом проекте

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Телеведущий Иван Ургант снялся в благотворительном проекте ко дню рождения детского хосписа «Дом с маяком» вместе с другими артистами. Об этом сообщила Газета.Ru, ссылаясь на пресс-службу благотворительного проекта.
«Меня зовут Иван Ургант, и я заботливый друг», — сказал Ургант.
В проекте поучаствовали Дарья Мельникова, Ксения Раппопорт, Александр Петров и другие коллеги Урганта по цеху. Сам телеведущий был с чашкой чая и рассказал о своей заботе.
Хоспис «Дом с маяком» отметил 10 апреля 12-летний юбилей. Организация уже больше десяти лет помогает тяжелобольным детям и взрослым до 30 лет. Проект помогает пациентам лекарствами, медтехникой, лечебным питанием и сопровождением. Помощь оказывают как в хосписе, так и на дому.
Читайте также:
«Как и в детстве»: экс-солистка группы «Серебро» показала свой день рождения
«Самонадеянная глупость»: Сергей Шнуров раскритиковал идею об увеличении штрафов за мат в РФ
«Хотел бы, чтобы я была счастливой»: Седокова оправдалась за выход в вызывающем наряде
Никита Кротов