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Забрали духи с деньгами: российские блогеры обнаружили пропажу вещей после поездки в Европу

Блогеров Анну Ищук и Димаса Блога обокрали в Польше
Аня Ищук и Димас Блог (Фото: Instagram* / @anyaischuk)

Блогеры Анна Ищук и Димас Блог столкнулись с неприятным происшествием во время поездки в Европу. После возвращения домой супруги обнаружили, что их багаж вскрывали в аэропорту Польши, а некоторые вещи пропали.



О случившемся Анна рассказала в своём Telegram-канале. По словам блогера, чемодан Димаса оказался полностью перерытым. Из него исчезли парфюм, который предназначался в подарок, наличные деньги из кошелька и другие вещи.

Ищук также обнаружила, что кто-то перебирал её косметичку. Подарочную упаковку с духами разорвали, а сам аромат забрали, оставив повреждённый пакет внутри чемодана.

«Это был подарок», — пожаловалась Анна, описывая случившееся.
Блогер призналась, что была возмущена произошедшим и не ожидала обнаружить пропажу вещей после возвращения домой.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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