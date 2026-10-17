Забрали духи с деньгами: российские блогеры обнаружили пропажу вещей после поездки в Европу
Блогеров Анну Ищук и Димаса Блога обокрали в Польше
Блогеры Анна Ищук и Димас Блог столкнулись с неприятным происшествием во время поездки в Европу. После возвращения домой супруги обнаружили, что их багаж вскрывали в аэропорту Польши, а некоторые вещи пропали.
О случившемся Анна рассказала в своём Telegram-канале. По словам блогера, чемодан Димаса оказался полностью перерытым. Из него исчезли парфюм, который предназначался в подарок, наличные деньги из кошелька и другие вещи.
Ищук также обнаружила, что кто-то перебирал её косметичку. Подарочную упаковку с духами разорвали, а сам аромат забрали, оставив повреждённый пакет внутри чемодана.
«Это был подарок», — пожаловалась Анна, описывая случившееся.Блогер призналась, что была возмущена произошедшим и не ожидала обнаружить пропажу вещей после возвращения домой.