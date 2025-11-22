Забравшая деньги у Долиной курьер заявила, что ее использовали втемную
Забравшая деньги у певицы Ларисы Долиной сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова заявила в суде, что не знала о содержимом пакета, который получила от потерпевшей, так как ее использовали втемную. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.
Девушка не отрицала, что забрала у Долиной пакет и передала его заказчику. Цырульникова утверждает, что ее ввели в заблуждение, не раскрыв настоящей сути задания, и она действовала как обычный курьер.
Прокурор ранее запросил для четверых обвиняемых в мошенничестве с квартирой Долиной сроки от 6 до 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. Наибольший срок был предложен для Цырульниковой.
Напомним, в сентябре суд вынес решение, подтвердив, что Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, является законным владельцем элитной квартиры в районе Хамовники. Ранее эта недвижимость была продана по заниженной цене матери-одиночке Полине Лурье по указанию мошенников.
