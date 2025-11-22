22 ноября 2025, 08:05

ТАСС: забравшая деньги у Долиной курьер заявила, что ее использовали втемную

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Забравшая деньги у певицы Ларисы Долиной сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова заявила в суде, что не знала о содержимом пакета, который получила от потерпевшей, так как ее использовали втемную. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.