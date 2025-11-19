«Женщин поменьше трогать других»: Бьянка разоблачила измену Джигана
Бьянка заявила, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся из-за измены рэпера
Бьянка прокомментировала в шоу Карины Мурашкиной развод Джигана и Оксаны Самойловой.
Певица указала, что причиной распада семьи стала встреча рэпера с другой женщиной.
«Он очень надеется, что всё будет хорошо, мы все же знаем Джигана. Мне кажется, нужно понять и простить. Мне жалко Джигана и детей. Надо, чтобы была любовь, и поменьше косячить, женщин поменьше трогать других», — сказала артистка.Ранее стало известно, что Оксана Самойлова не готова мириться Джиганом. Блогер считает, что исполнитель за два месяца не мог настолько измениться и повзрослеть. При этом она отметила, что после разрыва Денис стал посвящать детям гораздо больше времени, и это её радует.