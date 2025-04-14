«Я с ума сойду»: Басков пожаловался на дорогостоящий ремонт особняка на Рублёвке

Николай Басков (Фото: Telegram @baskovnikolay)
Николай Басков пожаловался на дорогостоящий ремонт своего особняка на Рублёвке. Певец признался, что боится представить, во сколько ему обойдётся отделка всего дома и мебель.
Артист приобрёл участок около Рублёво-Успенского шоссе ещё в 2014 году, однако до сих пор не заехал в новый дом из-за затянувшегося ремонта. 48-летний Басков заявил, что отпразднует новоселье в 50-летний юбилей.
В особняке общей площадью две тысячи квадратных метра планируется итальянская кузня с большой плитой и встроенной панелью для подогрева блюд, которые могут обойтись в полмиллиона рублей. Также в планах у певца приобретение посуды из натуральной латуни. При этом он сам отказывается считать, во сколько всё это обойдётся.
Недавно Дима Билан столкнулся со схожей проблемой. Певцу пришлось отложить переезд в новую квартиру, поскольку он не рассчитал финансы и теперь копит деньги на ремонт.
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В особняке общей площадью две тысячи квадратных метра планируется итальянская кузня с большой плитой и встроенной панелью для подогрева блюд, которые могут обойтись в полмиллиона рублей. Также в планах у певца приобретение посуды из натуральной латуни. При этом он сам отказывается считать, во сколько всё это обойдётся.
«Если я буду считать, я с ума сойду», – заявил Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.Что же касается дизайна интерьера, то исполнитель намерен сделать акцент на стиле ампир, для которого свойственны лепнина, массивные хрустальные люстры, парча и позолота. По словам Баскова, мебель для дома он заказывал у российских производителей.
Недавно Дима Билан столкнулся со схожей проблемой. Певцу пришлось отложить переезд в новую квартиру, поскольку он не рассчитал финансы и теперь копит деньги на ремонт.
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Анастасия Чинкова