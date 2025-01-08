Постковидная депрессия и визуальные галлюцинации: Что на самом деле привело к самоубийству мужа певицы Натали

Наталья Рудина (Фото: соцсети)
Лишь спустя полтора года после той роковой даты Натали решилась поделиться подробностями произошедшего и теми обстоятельствами, которые привели к этому горькому финалу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Натали: Музыкальный путь к мечте и поиски истинной любвиНаталья всегда привлекала внимание окружающих. В школьные годы она была не просто любимицей одноклассников, но и неофициальным лидером, благодаря своей открытости и искренности.
Учителя души не чаяли в этой старательной ученице, которая с радостью участвовала во всех творческих конкурсах и концертах. Искусство стало для нее настоящей страстью с раннего возраста. Родители, после долгих уговоров, записали Наташу в музыкальную школу, это решение стало знаковым в ее жизни.
К подростковому возрасту Наталья самостоятельно освоила игру на гитаре и начала писать собственные песни. В тринадцать лет она написала свой главный хит «Ветер с моря дул», который впоследствии принес ей популярность. Тогда, в юности, будущая артистка мечтала о крепкой семье и любящем муже, но среди сверстников ей не удавалось найти единомышленников.
Знакомство с РудинымВ семнадцать лет, когда Наталья уже начала терять надежду на встречу с истинной любовью, её жизнь неожиданно изменилась.
На городском фестивале её талант заметил начинающий продюсер Александр Рудин. В отличие от многих других поклонников, которые осыпали певицу комплиментами, он решил привлечь её внимание деловым предложением: пригласил записать несколько песен в студии.
Это стало началом их творческого сотрудничества, которое вскоре переросло в романтические чувства. Постоянное общение и близость — они жили на одной улице — лишь усилили их связь.
Однако на тот момент за сердце Натальи боролся ещё один молодой человек. Не в силах выбрать между двумя претендентами, певица решила проверить свои чувства, отправившись в отпуск. Вернувшись, она объявила Александру о своём намерении расстаться. Вместо того чтобы устраивать скандал, Рудин спокойно отпустил Наталью, надеясь, что это принесёт ей счастье. Этот жест тронул певицу до глубины души: она не только осталась с Александром, но и вскоре вышла за него замуж, хотя на момент свадьбы ей было всего семнадцать лет.
Для заключения брака Наталье пришлось прибегнуть к обману — подделать справку о беременности. Позже она не раз сожалела о своём решении, считая, что именно этот обман стал причиной её долгих страданий с попытками стать матерью. После нескольких выкидышей артистка начала бояться, что никогда не сможет иметь детей.
Путь Натальи от педагогики к материнствуНаталья долгое время мечтала связать свою жизнь с педагогикой и даже получила соответствующее образование. Однако судьба распорядилась иначе: наибольшего успеха она добилась в качестве певицы. Её муж стал не только верным спутником, но и надежной опорой в её творческой карьере. Вместе они записали два кассетных альбома, но вскоре осознали, что в родном Дзержинске добиться известности невозможно. Так возникло решение о переезде в Москву.
К счастью, именно тогда Александр вышел на столичного продюсера Валерия Иванова и отправил ему записи с музыкой Натальи. Иванов согласился помочь начинающей певице. В 1994 году Натали выпустила свой первый сольный альбом. Этот шаг принес ей некоторую известность в узких кругах и открыл двери для выступлений на разогреве у более опытных исполнителей. Однако настоящая популярность пришла к Наталье с выпуском песни «Ветер с моря дул», которая стала настоящим хитом.
Следующие годы карьера певицы оставалась относительно стабильной: новых хитов не появлялось, но слушатели продолжали любить её творчество. Тем не менее, тревогу вызывала личная жизнь артистки. Несмотря на все усилия, Наталья не могла стать матерью. Александр никогда не давил на супругу и не требовал детей, но сама певица мечтала о материнстве. После нескольких выкидышей, когда надежда начала угасать, в 2001 году на свет появился их сын Арсений.
Многодетный отецПо словам Натальи, Александр и не предполагал, что станет многодетным отцом, ведь в его семье он был единственным ребенком.
Однако спустя девять лет после рождения первого сына, певица подарила ему еще одного наследника — Анатолия, а через семь лет на свет появился и Евгений. В это время карьера Натали стремительно развивалась: после выхода хита «О Боже, какой мужчина!» в 2012 году последовали успешные коллаборации с другими звездами, множество выступлений и приглашений на телевидение. Не обошлось и без новых музыкальных шедевров, таких как «Николай» и «А ты такой».
Несмотря на заботу о троих детях и успешную карьеру, Наталья самостоятельно справлялась с домашними делами и считала свою семью источником счастья. Однако с началом пандемии COVID-19 её жизнь начала рушиться, как карточный домик.
Визуальные галлюцинацииС началом пандемии коронавируса семья Рудиных предприняла все возможные меры для защиты от болезни. Однако, несмотря на усилия, вирус не пощадил их: сначала заболел Александр, затем Наталья и, наконец, их младший сын Женя. Высокая температура держалась несколько дней, но это оказалась лишь предвестником более серьезных проблем. После выздоровления семья отправилась в отпуск, но радость путешествия была омрачена трагической новостью — смертью дяди Александра.
Эта утрата стала катализатором изменений в поведении продюсера. Наталья заметила, что муж стал другим, и списывала его изменения на стресс и горе. Однако, когда улучшения не последовало, супруги обратились к врачам. Александру диагностировали постковидную депрессию и назначили медикаменты, но они не принесли облегчения.
Состояние Александра ухудшалось: ему начали мерещиться звуки, а вскоре появились и визуальные галлюцинации. Это привело к необходимости госпитализации в психиатрическую клинику. Позже врачи поставили новый диагноз — органическая депрессия. Несмотря на то что большую часть времени Александр оставался в здравом уме, Наталья и сыновья надеялись на его скорое восстановление.
Роковой день27 июля 2023 года стал роковым днем: Александр вышел на прогулку по совету врачей и решил навестить сына, живущего на верхнем этаже, но домой так и не вернулся. Позже Наталья подтвердила — ее супруг совершил самоубийство.
Последней каплей для Александра могла стать недавняя смерть его отца, произошедшая всего за две недели до трагедии. Он неоднократно делился с Натальей своими мыслями, что не хочет жить. Параллельно его мучили панические атаки и бессонница, что привело к серьезным последствиям для здоровья.
Тяжелый ударТрагедия стала тяжелым ударом для Натальи, но она старается вернуться к прежнему ритму жизни — именно этого хотел Александр, который незадолго до своей смерти просил её не прекращать карьеру.
Чтобы справиться с утратой, Наталья проводит больше времени с детьми и регулярно гуляет на свежем воздухе. Раз в неделю она посещает психолога. Спокойствие и смирение ей приносит лишь мысль, что теперь Рудин освободился от «плена», в который его заключила болезнь после COVID-19.
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