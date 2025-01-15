«Овцы из Comedy Woman»: кто «уничтожил» Наталию Медведеву и куда она пропала после позорной шутки и обвинений Михалкова

Наталья Медведева (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь 1)
Публичные осуждения Наталии Медведевой из-за шутки
Скандал, связанный с Наталией Медведевой, произошел в 2019 году. Тогда кто-то выложил в интернет фрагмент выпуска шоу «Comedy Woman» от 2013 года, где Екатерина Варнава, Наталия Медведева и Надежда Сысоева изображали школьниц, которые пытались прикоснуться к «потустороннему».
— Чувствуете, как холодок по спине пробежал? — поинтересовалась ведущая.
— Это мужик из рекламы «Ментоса» дыхнул! — отметила Варнава.
— Нет! Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял, — пояснила Медведева.
— Да ну! Может, это слоненок с циркулем с обложки альбома для рисования к тебе пришел? — спросила Сысоева.
Пользователи сети после того, как увидели этот ролик, сразу начали писать гневные комментарии в адрес Медведевой. Подписчики предлагали актрисе на 9 мая переодеться в Гитлера и прийти в таком образе на Красную площадь. Женщину оскорбляли и заставляли извиниться перед семьей генерала.
Дмитрий Карбышев попал в плен к нацистам еще в начале войны и несколько лет провел в концлагерях. Карбышев неоднократно отвечал отказом на предложения о «сотрудничестве», и в итоге был убит в феврале 1945 года после того, как его вместе с другими узниками обливали холодной водой на морозе. Дмитрий Карбышев – Герой СССР, его имя носит Аэропорт, военная академия, улицы и станции метро. Учитывая это, многие удивились, что Медведева могла о нем ничего не знать. В адрес участницы шоу последовала волна критики от людей.
По словам самой Наталии, на момент съемок она была не в курсе, кто такой Карбышев, а просто читала текст, который ей написал директор Александр Гудков. В соцсетях Медведева выразила обеспокоенность насчет дальнейшей карьеры и принесла извинения семье генерала Карбышева. На тот момент Наталия уже давно покинула «Comedy Woman», но с извинениями решила не затягивать.
«Приношу свои глубокие извинения за номер в Камеди Вумен 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня», — написала актриса в своем блоге.
Как Медведева оказалась в «черном списке» российского шоу-бизнеса
На злополучную фразу Медведевой резко отреагировал и режиссер Никита Михалков.
«Ну а когда эти овцы из «Comedy Woman» шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое — на 40-градусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе? Генерал Карбышев — фантастическая личность», — отметил Михалков в своей авторской программе «Бесогон» в YouTube.
Большинство пользователей поддержали высказывание режиссера, отметив, что сравнение с «овцами», пожалуй, слишком мягкое. Позицию Михалкова поддержал и телеведущий Владимир Соловьев. Он считает, что бедная женщина, к сожалению, не учила историю в школьное время.
После извинений Медведеву стали травить еще больше. Негатив сошел на нет только спустя год после инцидента.
Родственники Карбышева отреагировали на произошедшее
Внук советского генерала Дмитрия Карбышева решил наказать тех, кто осмелился пошутить над его дедушкой. По информации РЕН-ТВ, Дмитрий Карбышев в 2019 году подал заявление в Следственный комитет. В документе он обвинил организаторов и участников шоу в том, что героическая смерть его деда была представлена как что-то глупое.
К этому он предоставил результаты экспертизы, в которой специалисты увидели намерение показать зрителям «антисоциальные смыслы и ценности».
Болезнь Наталии Медведевой
Довольно долго Наталия Медведева скрывала изъяны во внешности при помощи косметики. Но в 2020 году все же решила рассказать о своей проблеме и призналась, что страдает пероральным дерматитом. Это хроническое воспалительное заболевание, которое проявляется в виде покраснения кожи и появления вокруг рта красных пузырьков.
Фанаты актрисы искренне посочувствовали ей. Кто-то поделился, что тоже страдает от подобного недуга, но «ничего не помогло». Некоторые же хором твердили, что «надо отдохнуть» и стресс – одна из причин рецидива. Не исключено, что рецидивы, да и сама болезнь были связаны с нервной работой Медведевой в «Камеди».
Хроническая усталость из-за отсутствия помощи от мужа
Наталия замужем за капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем. Вместе они воспитывают двоих сыновей и дочь. В 2022 году Медведева родила третьего ребенка. Поначалу звезда наслаждалась материнством, но последний «заход» довел ее до исступления.
Актриса неоднократно делилась фото, где видны слезы и мешки под глазами. Она советовала подписчицам не спешить замуж, а уж тем более не торопиться рожать.
При этом Медведева отмечала, что посещает психолога, и работе с ним помогла женщине преодолеть обиды прошлого и построить здоровые отношения. Подобное откровение вызвало удивление у некоторых фанатов актрисы.
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