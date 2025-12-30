«Это too much»: Дочь Даны Борисовой жалеет о пластике
Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова призналась, что сожалеет о части сделанных пластических операций. Об этом она рассказала в видео, опубликованном на своей странице в соцсети.
По словам Полины, менять фигуру в 17 лет — «это too much», и на решение во многом повлияло отношение матери к пластической хирургии. Она уточнила, что вмешательств было несколько. Результатом ринопластики девушка довольна, а вот липоскульптурирование считает спорным шагом.
«О ней я слегка жалею», — признается звездная наследница.Аксенова рассказала, что уменьшила грудь, убрала лишний жир и перенесла его в область ягодиц. Уменьшение груди она не считает ошибкой — с шестым размером, который был у нее до операции, было тяжело и неудобно.
