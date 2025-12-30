«Это too much»: Дочь Даны Борисовой жалеет о пластике

30 декабря 2025, 21:18

Дочь Даны Борисовой Полина жалеет о пластике

Полина Аксенова (Фото: Instagram*/poxenovaaa)

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова призналась, что сожалеет о части сделанных пластических операций. Об этом она рассказала в видео, опубликованном на своей странице в соцсети.





По словам Полины, менять фигуру в 17 лет — «это too much», и на решение во многом повлияло отношение матери к пластической хирургии. Она уточнила, что вмешательств было несколько. Результатом ринопластики девушка довольна, а вот липоскульптурирование считает спорным шагом.



