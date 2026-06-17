«Заканчивали серьезные вузы»: почему Бабкина не верит гадалкам

17 июня 2026, 21:47

Певица Бабкина не верит гадалкам, но доверяет астрологам

Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что скептически относится к гадалкам и никогда не пользовалась их услугами. Она подчеркнула, что является сторонницей нумерологии и астрологии, но только при одном условии — если специалисты имеют профильное образование.





По словам Бабкиной в беседе с Общественной Службой Новостей, она не раз убеждалась в эффективности нумерологических расчетов. Исполнительница отметила, что цифры и положение планет оказывают значительное влияние на психоэмоциональное и физическое состояние человека. Перед важными жизненными событиями артистка неизменно обращается к своей подруге-нумерологу, которая помогает ей выстраивать планы на будущее с помощью цифр.





«К гадалкам, естественно, я не ходила и никогда не пойду. Понимаете, я общаюсь с астрологами и нумерологами, которые заканчивали серьезные вузы. И, поверьте, они профессионалы своего дела», — прокомментировала Надежда Георгиевна.