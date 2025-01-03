«Отжала всю недвижимость и оставила без копейки»: Близкие Яниса Тиммы не скрывают ненависти к Седоковой

Анна Седокова (Фото: соцсети)
27 декабря в зале Рижского крематория прошла церемония прощания с известным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Проводить в последний путь выдающегося спортсмена собрались все его близкие: родители Тиммы и его первая жена Сана Оши. Анна Седокова не приехала на прощание.
Мама Яниса и его сестра Ледле решили не давать комментариев журналистам. В то же время, первая жена Тиммы, с которой он был в браке на протяжении девяти лет, и его друг активно публикуют посты в своих социальных сетях. В них они обвиняют певицу в смерти баскетболиста. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Янис Тимма с первой женой и сыном (Фото: соцсети)
После того как Янис Тимма вступил в отношения с Седоковой, он начал отдаляться от бывшей жены и их сына. Вскоре его отношение к Сане Ошо
стало агрессивным, и она превратилась для него в злейшего врага.
После знакомства с Анной Янис перестал общаться со всеми. Отдалился от родителей и совсем прекратил общение с бывшей женой. Звонки с сыном были очень редкими и только в те моменты, когда рядом не было Седоковой.
Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)
На церемонию прощания со спортсменом из Майами в Латвию прилетел друг Яниса Марк Пугачев. Он привёз родителям Тиммы его любимую собаку — Бу. В своих публикациях в социальных сетях Пугачев подчеркивает, что телефон, обнаруженный рядом с телом Тиммы, не был передан родителям спортсмена. Марк считает, что необходимо раскрыть последнюю переписку Яниса с Седоковой, чтобы прояснить обстоятельства, предшествовавшие трагическому событию. Именно там, по мнению друга спортсмена, кроется ответ на вопрос, почему Янис принял решение о крайних мерах.
В своих постах Марк пишет, что вся семья Яниса ненавидит Седокову. Певица умышленно ссорила сына с родителями, выставляла ультиматумы и заставляла выбирать между ней и его близкими.
Анна решила не ездить на прощание с бывшим мужем. Накануне похорон она опубликовала пост, в котором назвала Яниса «моим героем» и пообещала любить его вечно — на земле и на небе. Только никто не поверил в искренность слов певицы.
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Публичная исповедь бывшей жены
Янис Тимма с первой женой и сыном (Фото: соцсети)
После того как Янис Тимма вступил в отношения с Седоковой, он начал отдаляться от бывшей жены и их сына. Вскоре его отношение к Сане Ошо
стало агрессивным, и она превратилась для него в злейшего врага.
«Человек должен сам дойти до точки, чтобы понять, что это нехорошо… Потому что он не может слышать других. Любой, кто что-то говорил… Меня отрезали… Вот почему рядом больше никого не было. Я смотрела, как все разваливается за эти пять лет. Также в нашем последнем разговоре я сказала то же самое… „Но ты меня больше не слышишь…“ Вот как это работает. Каждый раз, когда я хожу в церковь, я молюсь, чтобы он выбрался из этого ада, из чего он публично сделан, как какой-то одержимый, больной и так далее. Это совсем не тот человек, которого я знала раньше. Я знаю так много информации, хочется блевать… Через что он прошел», — написала бывшая жена Яниса.
После знакомства с Анной Янис перестал общаться со всеми. Отдалился от родителей и совсем прекратил общение с бывшей женой. Звонки с сыном были очень редкими и только в те моменты, когда рядом не было Седоковой.
«Я проиграла ту игру. Почему я делюсь этим? Потому что была в той яме, где меня эмоционально уничтожили. Можете подумать, какую ерунду я тут говорю, но пройти через то, что прошла я, книгу можно было бы написать… Я никогда не делилась всем этим, потому, что что бы это изменило? В конце истории мы с ребенком стояли у гроба…», — делится Сана.
Взгляд на трагедию друга Яниса
Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)
На церемонию прощания со спортсменом из Майами в Латвию прилетел друг Яниса Марк Пугачев. Он привёз родителям Тиммы его любимую собаку — Бу. В своих публикациях в социальных сетях Пугачев подчеркивает, что телефон, обнаруженный рядом с телом Тиммы, не был передан родителям спортсмена. Марк считает, что необходимо раскрыть последнюю переписку Яниса с Седоковой, чтобы прояснить обстоятельства, предшествовавшие трагическому событию. Именно там, по мнению друга спортсмена, кроется ответ на вопрос, почему Янис принял решение о крайних мерах.
В своих постах Марк пишет, что вся семья Яниса ненавидит Седокову. Певица умышленно ссорила сына с родителями, выставляла ультиматумы и заставляла выбирать между ней и его близкими.
«Ты отжала всю недвижимость у Яниса и оставила без копейки денег его сына и родителей — простых обычных, но с большим сердцем людей. Ты просто падшая сущность. Все что я говорю — 100% правда! Мать, думаю, позже, как в себя придет, все это подтвердит и добавит еще много чего. Всему свое время», — обращался Пугачев в социальных сетях к Седоковой .
Анна решила не ездить на прощание с бывшим мужем. Накануне похорон она опубликовала пост, в котором назвала Яниса «моим героем» и пообещала любить его вечно — на земле и на небе. Только никто не поверил в искренность слов певицы.
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Елена Генералова