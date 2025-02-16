«Нет лучших новостей»: Такменев станет дедушкой во второй раз

Вадим Такменев (Фото: Instagram*/vadimtakmenev)
Телеведущий Вадим Такменев станет дедушкой во второй раз. Об этом он сообщил в социальных сетях, опубликовав видео, где младшая дочка звезды НТВ Агата с супругом узнавали пол будущего ребенка.
«Ну, вот и внучка на подходе. Блин, нет лучших новостей на сегодня (…) поздравляем и ждем. Люблю бесконечно», — написал Такменев.В комментариях на радостное событие отреагировали известные персоны российского шоубиза. Одна из них певица Катя Лель. Не остались в стороне и другие юзеры.
«Вот оно счастье. От всей души поздравляю»; «Как трогательно»; «Отличная новость», — пестрят восхищениями комментарии.
Впервые Такменев стал дедушкой в прошлом году, когда дочь Полина подарила ему внука.
Ранее стало известно, за что осудили телеведущую Юлию Барановскую.
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