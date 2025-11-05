Закричал и выбежал из кадра: сын Анны Седоковой ревнует её к поклонникам
В семье певицы Анны Седоковой, судя по всему, возникло напряжение. Знаменитость продолжает получать подарки и цветы от поклонников, чем активно делится в соцсетях, однако её 8-летний сын Гектор, похоже, устал от повышенного внимания к матери и себе.
Как сообщает портал «Страсти», в Сети появилось видео из соцсетей певицы (впоследствии удалённое), на котором Седокова показывает роскошный букет роз, подаренный ей поклонником. В кадр попадает и Гектор. Мальчик лежит под цветами, а когда мама начинает снимать видео, просит её остановиться и кричит: «Не надо!».
Позже артистка выложила ещё одно фото, на котором снова видны цветы, сын и домашний питомец. Под снимком Седокова написала эмоциональный комментарий:
«Мои любимые. Вот как-то так. Просто любим друг друга и движемся по жизни. Стараясь причинить друг другу как можно меньше боли. И как можно больше любви. Принимая выборы каждого как неизбежность».
Поклонники отметили, что певица старается сохранить гармонию в семье, однако тревожный эпизод с Гектором вызвал обсуждения в соцсетях – пользователи предполагают, что ребёнок мог почувствовать ревность или усталость от публичности.