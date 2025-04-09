«Закрутило меня, завертело»: возлюбленная Тимура Родригеза намекнула на беременность

Екатерина Кабак (Фото: Instagram*/katekabak)
Актриса Екатерина Кабак намекнула на беременность, опубликовав в соцсетях видео с округлившимся животом. Девушка оделась в свободный свитер.
«Давненько я, конечно, тут не появлялась. Закрутило меня, завертело. Еще пирог испекла! Занята была», — отметила возлюбленная певца Тимура Родригеза.
Фото: Instagram*/katekabak
Таким образом Кабак спровоцировала слухи, но не уточнила, беременна ли она на самом деле или просто использовала для съемки накладной живот. Как пишут бьюти-обозреватели, Кабак уже уличали во лжи, когда она говорила о начале романа с Родригезом, но ее слова не совпали с высказываниями исполнителя.
Ранее актриса сериала «В клетке» рассказала о перенесенной болезни.
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