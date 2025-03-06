«Занялся серьезно фигурным катанием»: Мария Миронова впервые рассказала о сыне, которого родила в 46 лет

Мария Миронова (Фото: Инстаграм* @mariya_mironova_actress)
Актриса Мария Миронова — мама двух мальчиков. Младший, Федор, появился на свет, когда артистке было 46 лет. Она мало рассказывала о жизни сына.
Однако Миронова слегка приоткрыла завесу тайны и поделилась, что Федор начал всерьез заниматься фигурным катанием.
Мальчик родился в 2019 году. Отца ребенка Мария тогда предпочла скрыть. Но судачат, что избранник актрисы — молодой бизнесмен.
Сейчас пятилетний Федор неравнодушен к фигурному катанию. В большой спорт сын Мирновой пришел после того, как Мария перевоплотилась в маму фигуриста в картине «Роднина».
Миронова сейчас проводит на льду огромное количество времени. Мам фигуристов и других спортсменов актриса назвала великими женщинами. Мария подчеркнула, что родителям юных дарований необходимо обладать большой силой духа.
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Мальчик родился в 2019 году. Отца ребенка Мария тогда предпочла скрыть. Но судачат, что избранник актрисы — молодой бизнесмен.
Сейчас пятилетний Федор неравнодушен к фигурному катанию. В большой спорт сын Мирновой пришел после того, как Мария перевоплотилась в маму фигуриста в картине «Роднина».
«Для меня этот фильм оказался пророческим. После того как я отснялась в этом фильме, мой сын через энное количество месяцев занялся серьезно фигурным катанием. Теперь часть моей жизни я провожу на льду, причём очень большую часть», — отметила артистка в беседе с mk.ru.
Миронова сейчас проводит на льду огромное количество времени. Мам фигуристов и других спортсменов актриса назвала великими женщинами. Мария подчеркнула, что родителям юных дарований необходимо обладать большой силой духа.
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Ольга Енгалычева