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«Занялся серьезно фигурным катанием»: Мария Миронова впервые рассказала о сыне, которого родила в 46 лет

Мария Миронова (Фото: Инстаграм* @mariya_mironova_actress)

Мария Миронова (Фото: Инстаграм* @mariya_mironova_actress)

Актриса Мария Миронова — мама двух мальчиков. Младший, Федор, появился на свет, когда артистке было 46 лет. Она мало рассказывала о жизни сына.
Однако Миронова слегка приоткрыла завесу тайны и поделилась, что Федор начал всерьез заниматься фигурным катанием.

Мальчик родился в 2019 году. Отца ребенка Мария тогда предпочла скрыть. Но судачат, что избранник актрисы — молодой бизнесмен.

Сейчас пятилетний Федор неравнодушен к фигурному катанию. В большой спорт сын Мирновой пришел после того, как Мария перевоплотилась в маму фигуриста в картине «Роднина».

«Для меня этот фильм оказался пророческим. После того как я отснялась в этом фильме, мой сын через энное количество месяцев занялся серьезно фигурным катанием. Теперь часть моей жизни я провожу на льду, причём очень большую часть», — отметила артистка в беседе с mk.ru.

Миронова сейчас проводит на льду огромное количество времени. Мам фигуристов и других спортсменов актриса назвала великими женщинами. Мария подчеркнула, что родителям юных дарований необходимо обладать большой силой духа.

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#родители
#актриса
Девушка Павла Дурова новыми фото опровергла слухи о беременности
06 марта 2025, 20:18

Павел Дуров и Юлия Вавилова (фото: Telegram @julivavilovaa)

Девушка Павла Дурова отреагировала на слухи о своей беременности, опубликовав серию свежих снимков.
На кануне в сети начали активно обсуждать, что миллиардер и его возлюбленная ждут ребёнка. поводом для слухов стал стрим Юлии Вавиловой, на котором она встала боком к камере и засветила округлившийся живот. Поклонники принялись поздравлять девушку, но, видимо, зря.

Сегодня в своём Telegram-канале 24-летняя блогер опубликовала кадры, на которых продемонстрировала плоский живот. Правда, несмотря на это, в соцсетях всё равно не унимаются и пишут о беременности девушки.

Юлия Вавилова (фото: Telegram @julivavilovaa)

На снимках Вавилова позирует в песчаных дюнах в белом топе и лосинах. В качестве украшений она выбрала аксессуары от бренда Van Cleef. Также в кадр попала белая сумка Hermes.

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#отношения
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Девушка, обвинившая Оксимирона* в растлении, подала на него заявление в Следственный комитет
06 марта 2025, 20:05

Оксимирон* (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Одна из девушек, обвинивших 40-летнего рэпера Оксимирона* в изнасиловании, обратилась с официальным заявлением в Следственный комитет России. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на её адвоката Константина Ерохина.
Виктория рассказала, что познакомилась с музыкантом в 2008 году, когда ей было 13 лет. После этого они долго переписывались, в том числе на темы сексуального характера. В 2011 году, когда девушке исполнилось 16 лет, Оксимирон*, как утверждает жертва, изнасиловал её на концерте в Уфе.

Накануне вышел новый выпуск подкаста журналистки Насти Красильниковой «Дочь разбойника». Его гостями стали три девушки, которые поделились своим опытом общения с Оксимироном* в 2008-2013 годах, когда им было от 13 до 15 лет. Все они утверждают, что рэпер сначала знакомился с ними через соцсети, затем приглашал на свои концерты, после которых принуждал к сексу.

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*признан Минюстом РФ иноагентом, объявлен в розыск
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#изнасилование
#педофилия
#дети
#рэп
#музыкант
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«Если хотите поругаться, назовите меня Димой»: Митя Фомин объяснил отказ от настоящего имени
Митя Фомин объяснил, почему отказался от настоящего имени
06 марта 2025, 19:50

Митя Фомин (фото: Telegram @mitya_fomin)

51-летнего Митю Фомина на самом деле зовут Дмитрий. Однако певец наотрез отказывается выступать под своим настоящим именем.
«Когда меня спрашивают, как долго ещё я планирую быть Митей, то я не понимаю вопроса. Внутри-то я себя ощущаю на 19! Меня уже называют и дядя Митяй, и Дмитрием Анатольевичем, и я все имена приемлю. Но если хотите со мной разругаться, просто назовите меня Димой, и вот тогда мы навсегда расстанемся», – пояснил исполнитель хита «Все будет хорошо».
Артист рассказал, что его детство прошло в Новосибирске, где его всегда называли Митей. Так делали как родители, так и друзья, поэтому Фомин привык именно к такому обращению.

Певец подчеркнул, что нельзя отбирать у людей право выбирать имена. К тому же, продолжил Фомин, он носит очень литературное имя.

«Никогда вы не найдёте ни у Бунина, ни у Чехова, ни у Достоевского Димы в их произведениях. Всегда Митя! Митя Карамазов, «Митина любовь», – подчеркнул артист.
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«Лапа»: Ольга Бузова неожиданно обратилась к родной сестре, с которой не общается

Наташа Королёва и Елена Воробей помыли полы в Кремле своими платьями
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#родители
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#мужчины
#право
#артист
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«Лапа»: Ольга Бузова неожиданно обратилась к родной сестре, с которой не общается
Бузова поблагодарила сестру за подарок только спустя два месяца после дня рождения
06 марта 2025, 19:15

Анна и Ольга Бузовы (фото: Telegram @annabuzova1)

Ольга Бузова после нескольких неприятных ссор перестала общаться с младшей сестрой. Какое-то время певица даже не виделась с близкой родственницей, а сейчас они встречаются только по праздникам.
20 января Ольга отметила свой день рождения, на который пригласила и Анну. А сегодня, спустя больше месяца внезапно обратилась к ней и поблагодарила за подарок.

Бузова была настолько занята, что добралась до презента только сейчас. Выяснилось, что Анна преподнесла ей в подарок сильную рубашку. Ольга примерила её, поблагодарила сестру и даже назвала её «лапой».

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#соцсети
#семья
#конфликт
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Наташа Королёва и Елена Воробей помыли полы в Кремле своими платьями
06 марта 2025, 19:13

Наташа Королёва (фото: Telegram @korolevastar)

Перед Международным женским днём Наташа Королёва традиционно устроила праздничный концерт-девичник, на который пригласила своих подруг – Татьяну Овсиенко, Ирину Салтыкову, Зару и Елену Воробей.
В какой-то момент прямо на сцене перед зрителями последняя упала на колени и начала мыть пол.

«С этого я начинала: такими были мои первые шаги в шоу-бизнесе», – заявила Воробей.
Елена Воробей (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Поддержать подругу решила Королёва. Она увидела, что делает Елена, последовала её примеру и тоже стала вытирать пол своим платьем.

«Сцену я ещё в Кремле не мыла», – в шутку заявила Наташа.
В одном из номеров певица появилась перед зрителями в спортивном костюме с надписью «СССР». После выступления она объяснила журналистам, что выбор на него пал неслучайно. Сейчас Наташа всё чаще вспоминает своё детство, когда ей было хорошо. Она мечтает вернуть то время.

«Чтобы мы вновь жили и радовались жизни. И чтобы во всем мире не было никаких конфликтов. Дай бог, так и будет. Сейчас наметились позитивные изменения», – отметила Королёва.
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