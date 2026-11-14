«Заперли в школе на четыре дня»: оперный певец выдвинул претензии к Канье Уэсту

14 ноября 2026, 21:12

Оперный певец обвинил Канье Уэста в незаконном использовании музыки

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Оперный певец Чейз Тейлор обратился в суд с иском против Канье Уэста. Артист утверждает, что во время работы над оперой «Навуходоносор», созданной Йе (псевдоним Канье Уэста), столкнулся с принуждением и нарушением своих прав на музыкальные произведения.