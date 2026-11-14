«Заперли в школе на четыре дня»: оперный певец выдвинул претензии к Канье Уэсту
Оперный певец Чейз Тейлор обратился в суд с иском против Канье Уэста. Артист утверждает, что во время работы над оперой «Навуходоносор», созданной Йе (псевдоним Канье Уэста), столкнулся с принуждением и нарушением своих прав на музыкальные произведения.
Как сообщает Rolling Stone, Тейлора доставили в школу в городе Коди, где он должен был работать над оперой. По словам музыканта, его фактически заперли в здании и потребовали за четыре дня написать значительную часть произведения. Певец утверждает, что неоднократно просил отпустить его, предоставить еду и воду для команды, а также дать возможность отдохнуть. Однако, как говорится в его иске, эти просьбы остались без ответа.
Помимо условий работы, Тейлор выдвинул претензии, связанные с авторскими правами. Он заявляет, что написанную им музыку использовали без разрешения в композиции Трэвиса Скотта Telekinesis, а также в нескольких песнях альбома Vultures 2.
Теперь оперный певец добивается официального признания своего авторства. Кроме того, он требует выплатить ему причитающуюся долю доходов от использования музыки и компенсировать причинённый ущерб. Обвинения изложены в судебном иске, их обоснованность предстоит оценить в рамках разбирательства.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России