Запущенная болезнь: экс-солист Агаты Кристи передвигается на инвалидной коляске
У экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова обострилась язва желудка после европейских гастролей — между концертами музыкант передвигался на инвалидной коляске. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, 56-летний артист пока не начинает лечение в надежде, что все пройдет само. Длительные пешие переходы даются ему с большим трудом, а для посадки в самолет приходится арендовать инвалидную коляску.
Главную опасность для музыканта представляет возможное развитие перитонита и необходимость экстренной операции — при тяжелых осложнениях болезнь может обернуться летальным исходом. Из-за обострения язвы его уже госпитализировали прямо с концерта в Берлине.
Кроме того, Самойлов страдает хронической подагрой, которая может повредить суставы и ограничить их подвижность. При этом некоторые обезболивающие, которые применяют при приступах подагры, повышают риск кровотечения при язве.
Также уточняется, что в аэропорту Аликанте музыканта не пустили на рейс — сотрудница приняла пассажира за пьяного. До Лиссабона команда добиралась более десяти часов на минивэне.
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