Запущенная болезнь: экс-солист Агаты Кристи передвигается на инвалидной коляске

12 ноября 2026, 08:35

SHOT: у Глеба Самойлова обострилась язва после гастролей по Европе

Глеб Самойлов (Фото: Инстаграм*/samoylovagata)

У экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова обострилась язва желудка после европейских гастролей — между концертами музыкант передвигался на инвалидной коляске. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.