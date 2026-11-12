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Запущенная болезнь: экс-солист Агаты Кристи передвигается на инвалидной коляске

SHOT: у Глеба Самойлова обострилась язва после гастролей по Европе
Глеб Самойлов (Фото: Инстаграм*/samoylovagata)

У экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова обострилась язва желудка после европейских гастролей — между концертами музыкант передвигался на инвалидной коляске. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По его информации, 56-летний артист пока не начинает лечение в надежде, что все пройдет само. Длительные пешие переходы даются ему с большим трудом, а для посадки в самолет приходится арендовать инвалидную коляску.

Главную опасность для музыканта представляет возможное развитие перитонита и необходимость экстренной операции — при тяжелых осложнениях болезнь может обернуться летальным исходом. Из-за обострения язвы его уже госпитализировали прямо с концерта в Берлине.

Кроме того, Самойлов страдает хронической подагрой, которая может повредить суставы и ограничить их подвижность. При этом некоторые обезболивающие, которые применяют при приступах подагры, повышают риск кровотечения при язве.

Также уточняется, что в аэропорту Аликанте музыканта не пустили на рейс — сотрудница приняла пассажира за пьяного. До Лиссабона команда добиралась более десяти часов на минивэне.

Лидия Пономарева

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