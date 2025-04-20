Заработок стилиста Сергея Зверева сократился почти в 7 раз

Сергей Зверев (фото: Telegram @zverevsuperdeputat)
Заработок стилиста Сергея Зверева сократился с 33 до 5 миллионов рублей, сообщает издание Life.
В настоящее время Зверев официально не владеет никаким бизнесом и у него отсутствует ИП. Ранее у стилиста были доли в четырёх компаниях. Так, у него были парикмахерские, магазин и многопрофильное агентство, которые прекратили свою работу.
Журналисты выяснили, что сейчас Зверев, вероятно, ведёт бизнес через продюсера Александра Маркина, который владеет компанией ООО «Марс». Правда выручка фирмы стремительно падает. Если в 2023 году она составляла 33 миллиона рублей, то в 2024 – всего пять миллионов.
В Москве у Зверева имеются три квартиры. Две – на Тверской улице за 30 и 40 миллионов рублей, а также одна трёхкомнатная на Дмитровском шоссе.
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Журналисты выяснили, что сейчас Зверев, вероятно, ведёт бизнес через продюсера Александра Маркина, который владеет компанией ООО «Марс». Правда выручка фирмы стремительно падает. Если в 2023 году она составляла 33 миллиона рублей, то в 2024 – всего пять миллионов.
В Москве у Зверева имеются три квартиры. Две – на Тверской улице за 30 и 40 миллионов рублей, а также одна трёхкомнатная на Дмитровском шоссе.
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Анастасия Чинкова