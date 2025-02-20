Зверева внесли в базу «Миротворца» на Украине

Сергей Зверев (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)
Российского стилиста Сергея Зверева внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за «пропаганду войны», а также «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». В списках артист значится с 18 февраля.
Недавно Зверев рассказывал о гибели своего племянника Андрея в зоне боевых действий. Мужчина уже скоро должен был отправиться в отпуск, однако его попросили побыть на позиции еще несколько дней.
Ранее генерал рассказал о рисках, связанных с окончанием спецоперации.
Читайте также:
Раскрыты планы Трампа по Украине
Стало известно, о чем говорят противоречивые заявления Зеленского
Раскрыто, почему Трамп накинулся на Зеленского
«…За несколько дней до этого (покупки билета и подписания рапорта — прим. ред.) ему сказали: «Андрей, ты же скоро в отпуск. Сходи на несколько дней на позицию еще раз». Андрюша согласился», — рассказывал стилист..«Миротворец» обнародует личную информацию журналистов, политиков и других деятелей.
Ранее генерал рассказал о рисках, связанных с окончанием спецоперации.
Читайте также:
Раскрыты планы Трампа по Украине
Стало известно, о чем говорят противоречивые заявления Зеленского
Раскрыто, почему Трамп накинулся на Зеленского
Никита Кротов