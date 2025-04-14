Спал в сарае, питался просрочкой и справлял нужду на улице: сын Сергея Зверева рассказал о своей жизни на «Пусть говорят»

Сергей Зверев-младший (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
Сергей Зверев-младший долгое время и не подозревал, что не является родным сыном звездному стилисту. Мальчик с детства ходил с папой на светские мероприятия, и уже в то время начали замечать, что парень не похож на короля гламура.
Сергей Зверев пожалел больного мальчикаВ 2009 году актер Стас Садальский поделился, что на самом деле Сережа — приемный сын шоумена, а через десять на программе Андрея Малахова Зверев-старший сам заявил, что правда усыновил мальчика, проникнувшись к ним сочувствием в одном из детских домов Иркутска: ребенок болел и не мог говорить, а необходимое лечение ему предоставить не могли.
С 2018 года наследник стилиста выясняет отношения с папой в эфире федеральных каналов. Еще в то время он жаловался, что Зверев не дает ему денег и не предоставляет жилье. Но в окружении шоумена признавались, что маленький Сережа сам отбился от рук и, несмотря на все просьбы, не хотел учиться и трудиться. А в 2020 году Зверев и вовсе выписал наследника из квартиры, страшась, что жена сына заберет недвижимость себе.
Сергей Зверев с сыном (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
«Лучше бы я в детском доме остался»Сегодня Сергей Зверев-младший опять появился в студии программы «Пусть говорят». 31-летний мужчина сетует, что у него отобрали детство, а сейчас ему приходится не жить, а выживать. В качестве компенсации он требует у отца 25 миллионов рублей. Сергей даже признался, что его жизнь была бы лучше, останься он в детдоме.
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«Надоело терпеть, жить непонятно, как и где. Я пришел, чтобы мне помогли отсудить 20 миллионов за квартиру и 5 миллионов за испорченное детство. У меня даже сейчас всегда перед глазами картина, когда отец с ребенком гуляет, учит чему-то, отдает в спорт секции, в кино водит… У меня же был только звездный бомонд, показы, съемки. Я даже думал, лучше бы я в детском доме остался, мне бы хоть квартиру эту чертову дали», — откровенничал сын стилиста.
Сергей Зверев-младший (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
Жил на улице и согревался уличным костромПосле трудностей в семейной жизни Зверев-младший жил на улице — у него не было средств ни на квартиру, ни на пропитание. Однако потом он обнаружил бесхозный сарай, где смог отсидеться какое-то время.
«У меня были проблемы с женой. Когда я ушел от нее, почти год жил в машине, питался товарами быстрого питания. А в апреле того года умер дед, за которым я ухаживал. Я себе сделал установку, что пора перестать быть нахлебником: дедушка умер, я сделал все что мог и ушел», — отмечал сын шоумена.
Но условия в таком месте жительства способны повергнуть в шок не только звезду. По словам Сергея, условия жизни у него были не самые лучшие: спал на найденном матрасе времен СССР, согревался уличным костром, справлял нужду на улице.
«А мылся я… Зимой, конечно, особо не помоешься, а так ждал весны, и в речке умывался, когда вода оттаивала», — подчеркнул он.
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Еще Сергей откровенничал, что питался лапшой быстрого приготовления и просроченными продуктами, которые магазины давали ему бесплатно.
С недавнего времени Зверев-младший находится в доме гражданской супруги покойного мужчины, за которым он ухаживал. Марина нашла его и протянула руку помощи, услышав о том, что происходит с Сергеем.
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