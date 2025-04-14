Спал в сарае, питался просрочкой и справлял нужду на улице: сын Сергея Зверева рассказал о своей жизни на «Пусть говорят»

Прохор Андреевич Шаляпин (настоящее имя — Андрей Андреевич Захаренков) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», телеведущий, шоумен и покоритель женских сердец. Поклонники часто обсуждают увлечение певца избранницами, которые старше него на много лет: 30, 40 и так далее. Многие уверены, что артист не просто предпочитает более опытных партнерш, а стремится использовать их в собственных корыстных целях.