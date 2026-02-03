Защитила детей — стала обвиняемой: актрисе Анне Артамоновой грозит уголовное дело
Актрисе московского театра Et Cetera Анне Артамоновой может грозить тюремный срок после инцидента, в котором она вступилась за собственного сына. Об этом сообщает Mash.
Женщина защищалась от агрессивного мужчины и его сыновей, один из которых, по её словам, был вооружён холодным оружием.
Конфликт произошёл 12 января на парковке. Водитель по имени Оганес помешал Артамоновой припарковаться, после чего словесная перепалка быстро переросла в агрессию. Спустя время к месту подъехали трое сыновей мужчины — они начали избивать 19-летнего сына актрисы и его приятеля. Анна утверждает, что заметила нож у одного из нападавших.
Опасаясь за жизнь ребёнка, многодетная мать вмешалась и нанесла один удар ножом в спину инициатору драки. Происходящее попало на видео — запись сделала дочь артистки.
Всех участников конфликта доставили в отдел полиции. Очевидцы подтвердили, что именно Оганес и его сыновья начали драку. Несмотря на это, уголовное дело возбудили в отношении Артамоновой, а её заявления и объяснения, по словам близких, до сих пор остаются без должного рассмотрения.
Анна Артамонова — актриса, мать четверых детей и волонтёр. С 2022 года она регулярно выезжает в зону СВО с благотворительными концертами и гуманитарной помощью для военнослужащих.
