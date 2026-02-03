Защитила детей — стала обвиняемой: актрисе Анне Артамоновой грозит уголовное дело

03 февраля 2026, 13:37

Актрису Et Cetera Анну Артамонову хотят судить за самооборону

Анна Артамонова (Фото: www.et-cetera.ru)

Актрисе московского театра Et Cetera Анне Артамоновой может грозить тюремный срок после инцидента, в котором она вступилась за собственного сына. Об этом сообщает Mash.