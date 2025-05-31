Сестра Ким Кардашьян сделала неожиданное признание о сексуальной жизни

31 мая 2025, 16:40

Модель Кайли Дженнер высказалась о сексуальной жизни с Тимоти Шаламе

Кайли Дженнер (Фото: Instagram*/kyliejenner)

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер посетила баскетбольный матч между командами Knicks и Pacers из Индианы. Игра проходила в Нью-Йорке на стадионе Madison Square Garden. Девушка была в компании продюсера Тимоти Шаламе.





Затем сестра Ким Кардашьян выложила в соцсети фрагмент сериала «Секс в большом городе», где Саманта Джонс говорит о том, что ее волнует баскетбол, потому что ее бойфренд одержим игрой.





«У меня не будет оргазма, если Knicks не выиграют!» — говорила героиня.

«Прикольно, теперь мы знаем больше, чем нужно», «А можно без таких откровений?», «Эх, Тимоти, Тимоти, как так-то?» — отреагировали фолловеры.

