Сестра Ким Кардашьян сделала неожиданное признание о сексуальной жизни
Модель Кайли Дженнер высказалась о сексуальной жизни с Тимоти Шаламе
Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер посетила баскетбольный матч между командами Knicks и Pacers из Индианы. Игра проходила в Нью-Йорке на стадионе Madison Square Garden. Девушка была в компании продюсера Тимоти Шаламе.
Затем сестра Ким Кардашьян выложила в соцсети фрагмент сериала «Секс в большом городе», где Саманта Джонс говорит о том, что ее волнует баскетбол, потому что ее бойфренд одержим игрой.
«У меня не будет оргазма, если Knicks не выиграют!» — говорила героиня.Фанаты Кайли подумали, что таким образом она недвусмысленно намекнула на интимную жизнь с парнем.
«Прикольно, теперь мы знаем больше, чем нужно», «А можно без таких откровений?», «Эх, Тимоти, Тимоти, как так-то?» — отреагировали фолловеры.Несколько дней назад Кайли Дженнер показала в соцсетях откровенную фотосессию в купальнике с вырезами.
*Запрещен в РФ