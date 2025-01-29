«Это странно!»: Кончаловский неоднозначно поздравил Борисова с номинацией на «Оскар»

Андрон Михалков-Кончаловский (Фото: соцсети)
Известный российский режиссёр Андрон Михалков-Кончаловский присоединился к коллегам по цеху, которые в эти дни поздравляют актёра Юру Борисова с номинацией на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Однако мэтр усомнился в истинной ценности награды.
По словам сына автора «Дяди Стёпы» и двух гимнов одной и той же страны, раньше «Оскар» был абсолютной величиной, вершиной признания. Об этой награде грезили люди кино всего мира. Теперь это не так.
«Относиться к нему как к чему-то сакральному — очень странно. Может быть, для Голливуда это важно, для нас — давно нет», — сказал режиссёр.
Он считает, что премия Американской киноакадемии себя дискредитировала. Тем не менее, он поздравил Юру с номинацией, сказал, что это «хорошо», но усомнился, что она поможет артисту получить новые роли.
Напомним, Андрон Михалков-Кончаловский дважды стал обладателем «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля. «Оскар», в отличие от брата Никиты, не получал.
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«Относиться к нему как к чему-то сакральному — очень странно. Может быть, для Голливуда это важно, для нас — давно нет», — сказал режиссёр.
Он считает, что премия Американской киноакадемии себя дискредитировала. Тем не менее, он поздравил Юру с номинацией, сказал, что это «хорошо», но усомнился, что она поможет артисту получить новые роли.
Напомним, Андрон Михалков-Кончаловский дважды стал обладателем «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля. «Оскар», в отличие от брата Никиты, не получал.
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Александр Бойцов