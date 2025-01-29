«Это странно!»: Кончаловский неоднозначно поздравил Борисова с номинацией на «Оскар»

Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, заявил, что не стал бы выступать вместе с музыкантом Юрием Лозой или певицей Катей Лель. В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил, что старается дружить практически со всеми коллегами по цеху, но есть и те, с кем бы он точно не захотел бы сталкиваться.