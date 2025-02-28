«Заставляю звонить себе силой мысли»: певец Робби Уильямс перестал видеть НЛО, но «стал» экстрасенсом

Робби Уильямс (Фото: Instagram* @robbiewilliams)
Знаменитый британский певец Робби Уильямс рассказал, что больше не замечает НЛО, зато у него проявились экстрасенсорные способности. Об этом заявлении музыканта сообщили 23 февраля в Daily Mail.
Недавно в подкасте Weaponized, посвященном неопознанным объектам, 51-летний артист признался, что после рождения четверых детей его встречи с пришельцами прекратились. Это связано с тем, что теперь все его внимание сосредоточено на семье.
Уильямс, долгие годы увлекавшийся темой инопланетян, раньше утверждал, что часто видел их корабли и даже шары света, которые считал внеземными существами. В 2020 году он якобы общался с призраками, а в апреле 2024 года был уверен, что пришельцы выбрали его своим посланником. Они приблизились к нему настолько, говорил Робби, что он мог бы кинуть в НЛО теннисный мяч.
Теперь же Уильямс замечает у себя необычные способности: если он думает о человеке, тот сразу звонит или пишет ему. Такие случаи происходят слишком часто, чтобы считать их случайностью, твердил в подкасте певец.
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Уильямс, долгие годы увлекавшийся темой инопланетян, раньше утверждал, что часто видел их корабли и даже шары света, которые считал внеземными существами. В 2020 году он якобы общался с призраками, а в апреле 2024 года был уверен, что пришельцы выбрали его своим посланником. Они приблизились к нему настолько, говорил Робби, что он мог бы кинуть в НЛО теннисный мяч.
Теперь же Уильямс замечает у себя необычные способности: если он думает о человеке, тот сразу звонит или пишет ему. Такие случаи происходят слишком часто, чтобы считать их случайностью, твердил в подкасте певец.
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Мария Моисеева