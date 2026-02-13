«Заставляют раздеваться»: Анастасия Уколова высказалась об откровенных сценах

13 февраля 2026, 07:04

Актриса Анастасия Уколова рассказала об отношении к съёмкам в постельных сценах

Анастасия Уколова (Фото: Telegram @ukolovanastasiya)

Актриса Анастасия Уколова рассказала о своём отношении к съёмкам в постельных сценах. Как сообщает издание VOICE, 31-летняя артистка не отказывается от таких эпизодов и считает их обычной рабочей задачей.





По словам Уколовой, в откровенных сценах нет ничего провокационного, если у актрисы есть возможность заранее обсудить границы дозволенного.

«Часто нет ничего страшного. Это часть работы, там нет ничего такого обычно, можно проговорить, что для тебя ок, а что нет. Если тебя не заставляют раздеваться или ещё что-нибудь против твоей воли, путём давления и манипуляций прямо в кадре при всей съёмочной группе», — заявила артистка.