«Утро приятнее»: Ксения Бородина и Николай Сердюков внезапно сбежали в Дубай

26 октября 2025, 16:33

Ксения Бородина и Николай Сердюков отправились в отпуск в ОАЭ

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина отправилась в Дубай вместе со своим мужем Николаем Сердюковым. Телеведущая сообщила об этом в своих социальных сетях.





Ксения выложила фотографию с пляжа. Рядом находится знаменитый пятизвёздочный отель Burj Al Arab. Здание отеля повторяет форму паруса арабской лодки «доу».

«Как будто такое утро приятнее», — подписала Бородина фотографию.