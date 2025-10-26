Достижения.рф

«Утро приятнее»: Ксения Бородина и Николай Сердюков внезапно сбежали в Дубай

Ксения Бородина и Николай Сердюков отправились в отпуск в ОАЭ
Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина отправилась в Дубай вместе со своим мужем Николаем Сердюковым. Телеведущая сообщила об этом в своих социальных сетях.



Ксения выложила фотографию с пляжа. Рядом находится знаменитый пятизвёздочный отель Burj Al Arab. Здание отеля повторяет форму паруса арабской лодки «доу».

«Как будто такое утро приятнее», — подписала Бородина фотографию.
В путешествии пару сопровождают их дети. Кроме того, телеведущая показала отдельное фото. На нём Николай Сердюков общается с друзьями — Александром Беловым и Максимом Маркевичем.

Ранее Ксения Бородина столкнулась со взломом своей страницы. Неизвестные лица пытались выманить деньги у её подписчиков. Одновременно злоумышленники распространяли недостоверную информацию о телеведущей, включая слухи о беременности.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0