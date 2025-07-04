Завершено расследование об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной
Расследование дела о мошеннической афере с квартирой певицы Ларисы Долиной завершено. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, к ответственности привлекли четырех человек. Среди фигурантов: Надежда Цырульникова, Андрей Основа, Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий.
«Обвиняемые <...> совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175 млн 120 тыс. рублей, причинив своими действиями потерпевшей ущерб в особо крупном размере. Кроме того, они лишили потерпевшую права на жилое помещение — квартиру», — добавили в прокуратуре.
Правоохранители уточнили, что ущерб составил свыше 317,6 миллиона рублей. Цырульникову обвиняют в трех аналогичных эпизодах в Москве. Исполнительница песни «Погода в доме» сообщила о мошенничестве летом прошлого года. Фигуранты убедили ее продать жилье, а средства перевести якобы на безопасный счет.