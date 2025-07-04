Завершено расследование об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной

04 июля 2025, 15:32

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Расследование дела о мошеннической афере с квартирой певицы Ларисы Долиной завершено. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, к ответственности привлекли четырех человек. Среди фигурантов: Надежда Цырульникова, Андрей Основа, Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий.







«Обвиняемые <...> совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175 млн 120 тыс. рублей, причинив своими действиями потерпевшей ущерб в особо крупном размере. Кроме того, они лишили потерпевшую права на жилое помещение — квартиру», — добавили в прокуратуре.