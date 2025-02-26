Крутила роман со Стасом Пьехой и уволила девушку Сергея Городничего: правда ли звезда «Ландышей» Ника Здорик работала в эскорте?

Ника Здорик (Фото: Инстаграм* @nika_zdorik)
Мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь» стала невероятно популярна, а исполнительница главной роли, Ника Здорик, находится на пике своей карьеры. Однако вместе с широкой известностью пришли и неприятные сплетни. После расставания со Стасом Пьехой, который старше ее на два десятка лет, часть поклонников засомневалась в роде деятельности девушки. Судачат, что Здорик предоставляет эскорт-услуги. Порой ее агенту звонят люди и напрямую спрашивают, сколько стоит сопровождение артистки в рестораны и сауны.
Знакомство с режиссеромНика Здорик появилась на свет 16 марта 2001 года в Обнинске (Калужская область) в многодетной семье, где росло пятеро детей. Мама и папа Ники далеки от актерской профессии, поскольку оба обладали техническим складом ума. Однако сама девочка с детства проявляла артистизм и неугомонную энергию. Она ходила на бальные танцы, занималась акробатическим рок-н-роллом, аэробикой, плаванием и вокалом. Еще Здорик добилась огромных успехов в фитнес-аэробике — она стала призёром первенства Европы.
Когда-то в школе Ники проводился праздник, посвященный Международному женскому дню, на котором она выступала вместе с другими ребятами. В зрительном зале сидел Олег Демидов — режиссер местного театра-студии «Деми», выпускниками которого стали такие актеры, как Марк Богатырев и Софья Лебедева. Демидов заметил яркую двенадцатилетнюю девочку с живыми глазами, а Ника тем временем приняла его за хореографа.
После выступления Здорик подошла к нему, чтобы поздороваться, и попросила поставить ей танец. Но тогда режиссер рассмеялся и объяснил, что не имеет отношения к хореографии. Ника не растерялась и объявила, что ей все равно кто он — режиссер или хореограф, девочка лишь хочет с ним поработать. После этого Олег Демидов пригласил Здорик в свою театральную студию, и именно там начался ее путь в мир актерского мастерства.
Ника Здорик (Фото: Инстаграм* @nika_zdorik)
Первые проекты ЗдорикВпервые Ника поучаствовала в съемках в возрасте 16 лет, когда снялась в короткометражке «Я молодой» в родном Обнинске. Потом Здорик появилась в «Женьке», которая принесла ей награду на Московском кинофестивале «Будем жить» в категории короткометражного игрового кино за лучшую женскую роль. Спустя некоторое время у Ники появился агент. Здорик начала активно участвовать в кастингах.
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В 2019 году Ника стала частью проекта «Хор», а через несколько месяцев ее карьера стала развиваться стремительно. Десятиклассницу пригласили на кастинг для проекта «Гардемарины» Светланы Дружининой. Она пробовалась на роль Александры, дочери Ягужинской и Белова.
Ника Здорик (Фото: кадр из фильма «Гардемарины 1787. Война»)
Кстати, Ника никогда не видела первых «Гардемаринов», снятых еще в советское время. Съемки закончились в 2021 году, но фильм зрители смогли увидеть лишь в 2023. За это время Здорик успела окончить школу и подготовиться к поступлению в Щукинское училище.
Однако в день вступительного экзамена Светлана Дружинина не отпустила её со съемок.
«Если ты им нужна, они тебя возьмут», — сказала Дружинина.
И Ника решила сбежать с площадки. В обеденный перерыв кастинг-директор посадил актрису в автомобиль, а потом они поехали в театральный институт. Когда Здорик прибежала в сене, с окровавленными ногами и бутафорской шишкой на лбу, то удивила всех в аудитории. Никто не знал, что Ника снимается в «Гардемаринах».
«Хорошо, что пришла. Иди», — сказали ей члены комиссии.
Ника Здорик и Сергей Городничий (Фото: кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»)
«Ландыши. Такая нежная любовь»2024 год отлично раскачал карьеру Здорик. Она получила ключевую роль в музыкальной мелодраме Александра Карпиловского «Ландыши. Такая нежная любовь». В этом проекте она сыграла дочку олигарха. Жизнь Кати переворачивается с ног на голову, когда она случайным образом знакомится с Лехой Данилиным в провинциальном городке. Эта встреча становится судьбоносной для обоих, и они женятся.
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Создатели «Ландышей. Такая нежная любовь» не ожидали подобного ошеломительного успеха. Когда они увидели результаты и восторженный отклик зрителей после премьеры, то были приятно удивлены. Некоторые задаются вопросом, как Нике Здорик удалось столь натурально сыграть мажорку и передать все её эмоции. Актриса отмечала, что её и героиню Катю не нужно сравнивать, поскольку они очень разные.
«Мы похожи, скажем так, «яркой обложкой», на которую все западают. Она яркий типаж, приезжает из Лондона, в нее тут все влюбляются, за ней гонятся, она такая дерзкая красотка. В этом мы с ней похожи, за мной тоже закрепляется образ красивой мажорки, хотя я не мажорка, а из большой семьи из города Обнинска, где нас пятеро детей», — поделилась Ника.
Пробы на главную роль были весьма напряжёнными, а претенденток уйма. Но продюсер Юрий Сапронов выбрал Здорик, объяснив это тем, что она прекрасно подходит на роль дочки миллиардера внешне.
Ника Здорик (Фото: Инстаграм* @nika_zdorik)
Отношения со Стасом ПьехойДолгое время Ника не хотела рассказывать о своей личной жизни. Но в конце октября 2022 года актриса поделилась с поклонниками фотографиями из лифта со Стасом Пьехой.
«Ну что за мужчина!», — подписала публикацию Здорик.
Познакомились Стас и Ника случайно — общая знакомая актрисы попросила её забрать после концерта Пьехи, а когда девушка приехала, подруга затащила её в гримёрку к Стасу.
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Потом Здорик и Пьеха стали делиться совместными романтическими фотографиями, а еще поехали вместе на Мальдивы. Но в 2023 году пара рассталась, о чём Ника рассказала своим фанатам в соцсетях. Спустя некоторое время после расставания с исполнителем в инфополе появились слухи, что Здорик предоставляет эскорт-услуги.
«То, что я встречалась со Стасом Пьехой, факт известный. Когда мы с ним расставались, то моему агенту стали звонить и спрашивать, мол, сколько стоят мои услуги в бане, при сопровождении в разные рестораны и так далее. Предлагали большие достаточно суммы», — уточнила актриса.
Стас Пьеха (Фото: Инстаграм* @wolfieha)
Ника уверяла, что подобным никогда не занималась и ей это совсем не интересно.
«И действительно, некоторые актрисы, оказывается, занимаются эскортом, а кого-то сливают. Ну, слава Богу, меня нигде не было», — заявляла Здорик.
Публика не могла поверить, что молодая особа из Обнинска могла крутить роман с таким популярным певцом, как Стас Пьеха.
Еще оказалось, что во время съёмок «Ландышей» из-за Ники уволили ассистентку. Она встречалась с Сергеем Городничевым, исполнившим роль Лёхи Данилина, и подругой помощницы актрисы, которая пожаловалась на Здорик. Сергей был потрясён поступком коллеги и отметил, что в подобной ситуации он поступил бы иначе. Сейчас Ника не состоит в романтических отношениях, девушка полностью сосредоточена на карьере.
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