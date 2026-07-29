Земфира* и Михаил Шац* оборвали связи с РФ после принятия закона, запрещающего продавать имущество
Иноагенты Земфира* и Михаил Шац* оборвали связи с РФ после принятия закона, запрещающего им продавать имущество. Об этом пишет SHOT.
Накануне артисты с разницей в несколько часов подали о закрытии своих ИП. Певица имела статус индивидуального предпринимателя с 2003 года, а юморист — с 2007 года.
Уточняется, что Земфира* успела продать подвал на 5-й Магистральной улице в Москве, который принадлежал ей почти два десятилетия. Прошлой осенью она рассталась с Mercedes, на котором ездила с 2016 года. Автомобиль был продан новому владельцу за примерно 3,5 миллиона рублей.
Михаил Шац* в 2024 году переоформил элитную квартиру на Патриарших прудах в Москве на своего брата Леонида. Через год эта квартира была продана другому собственнику.
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