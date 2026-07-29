Земфира* и Михаил Шац* оборвали связи с РФ после принятия закона, запрещающего продавать имущество

29 июля 2026, 12:46

SHOT: Земфира* и Шац* решили закрыть свои ИП в России

Земфира* (Фото: Инстаграм** @zemfiraworld)

Иноагенты Земфира* и Михаил Шац* оборвали связи с РФ после принятия закона, запрещающего им продавать имущество. Об этом пишет SHOT.