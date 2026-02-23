Земфира* сменила Париж на Лондон из-за проституток и бандитов
Земфира* и Рената Литвинова покинули Париж и переехали в Лондон. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что исполнительница решила переехать из-за роста преступности в районе бульвара Сен-Дени. Раньше эта местность была известна своей бурной ночной жизнью, но теперь она стала местом притяжения для криминальных элементов и проституток.
Чтобы уменьшить уровень преступности, власти ввели комендантский час в этой части города с 20:00. Это решение, как утверждает источник, не понравилось певице, и она решила переехать в Лондон вместе с Ренатой Литвиновой.
Согласно информации канала, Земфира* является гражданкой Франции, хотя ранее она отрицала наличие второго паспорта. Артистка получила французское гражданство в 2022 году через юридическую фирму RENATA.
