Зепюр Брутян страстно целовалась с мужем в бассейне

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян страстно целовались в бассейне. Соответствующее видео есть в соцсетях звезды сериала «В клетке».
«Открыли для себя новое место силы. И пусть, как говорится, весь мир подождет», — поделилась Брутян.
Женщина в коричневом бикини предстала перед «мажором», соскользнув к нему с бортика.
Фото: Instagram*/zepyur_brutyan
Поклонники не упустили шанса восхититься парой. Пользователи отметили, что на такую любовь «приятно смотреть».
«Ну какие же вы сладкие», «Будьте всегда такими счастливыми, как сейчас!», «Приятно посмотреть на такую любовь», «От всего сердца вам завидую! Счастливчики!» — восторгались фанаты.
Прилучный опубликовал фото возлюбленной с сыном, отметив, что «иногда хочется остановить момент, чтоб он еще немного продлился».
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Никита Кротов