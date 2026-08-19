Стало известно, сколько Анастасия Волочкова потратила на Мальдивах
Балерина Анастасия Волочкова потратила на отдых на Мальдивах почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Волочкова живёт на вилле с бассейном и собственным выходом к пляжу уже неделю. В поездке её сопровождает помощник. Аренда роскошного жилья обошлась звезде более чем в 432 тысячи рублей.
Однако траты на отдых не заканчиваются на этой сумме. Впереди у балерины ещё несколько ночей на острове. Помимо этого, ей предстоят водные развлечения и регулярные траты на еду. Сколько именно продлится отдых и во сколько он обойдётся в итоге, пока остаётся неизвестным.
Ранее Анастасия Волочкова в открытом купальнике во время отдыха показала свою гибкость у пальмы. После этого она забралась на дерево.
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