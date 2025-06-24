«Что слышу, то и говорю»: Лариса Долина объяснила свою строгость

24 июня 2025, 22:18

Долина объяснила, почему строго оценивает участников шоу талантов

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Эстрадная певица Лариса Долина дала пояснения своей строгости, с помощи которой оценивает участников шоу талантов. 69-летняя артистка в интервью журналу «Гранд Экспресс» рассказала, почему она даёт молодым артистам суровую критику.





Артистка указала, что старается давать ценные комментарии, а большой опыт в профессии помогает ей дать оценку исполнителю по достоинству. Долина особо отметила, что с двух нот может выявить перспективу у человека, которого слушает.



Певица признала свою строгость, но подчеркнула, что это лишь потому, что считает свои замечания «очень важными для человека».

«И я никогда ничего не придумываю. Что слышу, то и говорю. Поэтому меня многие не любят за правду», — высказалась народная артистка.