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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела: актёра обвиняют в получении интим-услуг от жертв торговли людьми

Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела: актёра обвиняют в получении интим-услуг от жертв торговли людьми

Жан-Клод Ван Дамма обвиняют в получении интим-услуг от жертв торговли людьми
Жан-Клод Ван Дамм (фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Жан-Клод Ван Дамм (фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии. Актёра обвиняют в получении интимных услуг от девушек, которые стали жертвами торговли людьми, пишет Telegram-канал SHOT.
В Румынии расследуется дело в отношении сети торговли несовершеннолетними и взрослыми людьми. По словам адвоката Адриана Кукулиса, причастному к расследованию, Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что порядка 10 лет назад пользовался услугами пяти румынских девушек, которых силой принуждали к занятиям проституцией. Это произошло в Каннах.

Отмечается, что подбором девушек для артиста занимался румынский бизнесмен Морел Боля, который является президентом некоммерческой организации EuroDemos и владельцем модельного агентства Kasta Morrely. В 2022 году его обвинили в торговле несовершеннолетними.

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Гинеколог рассказала об опасности злоупотребления алкоголем Идой Галич во время беременности
Гинеколог Ерофеева: Галич, употребляя алкоголь, подвергает плод опасности
02 апреля 2025, 13:54

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

В своем личном блоге беременная Ида Галич призналась, что не может отказаться от алкоголя. Она добавила, что иногда разбавляет его водой.
«Вино я себе разрешаю. Бокал белого разбавляю водой и гуляй Вася. В прошлом году я редко пила, думала, что вообще не захочу. Но в Париже мне до трясучки захотелось улиток, которые я вообще не ела никогда и бокал вина. Я в этом удовольствии себе не отказала», — написала она.

Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что алкоголь во время беременности пить категорически нельзя, потому что высока вероятность рождения ребенка с фатальным алкогольным синдромом.

«Лет 30- 35 назад врачи говорили, что можно небольшое количество сухого красного вина для того, чтобы снизить тонус матки. Потом это все было опровергнуто. На самом деле алкоголь на любом сроке категорически нельзя, потому что высока вероятность рождения ребенка с фатальным алкогольным синдромом — это тяжелейшее заболевание нервной системы, неизлечимое, потому что алкоголь обладает деструктивным воздействием», — сказала эксперт.

По ее словам, фатальный алкогольный синдром имеет характерные черты и маски, даже в неярко выраженной форме.

«Такие дети неуправляемые, они плохо развиваются, не учатся, то есть совершенно очевидно демонстрируют нарушение когнитивных способностей, поведения и так далее. Однократный прием алкоголя во время беременности может повлечь за собой это все. А если это происходит на регулярной основе, то получается своего внутриутробного эмбриона или плод делают вторичным алкоголиком», — поделилась гинеколог.

Она подчеркнула, что мы не можем точно знать, каким будем ребенок, но есть вероятность того, у него будут проблемы со здоровьем из-за злоупотребления психоактивными веществами матерью.

«Даже в минимальных дозах нельзя. Любая доза повреждает центральную нервную систему», — предупредила врач.

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#беременность
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Молодая невеста Лепса назвала имя «самого гениального актёра русского Голливуда»
Молодая невеста Лепса назвала Нагиева самым гениальным российским актёром
02 апреля 2025, 13:30

Аврора Киба (фото: Telegram @kibavrora)

В Москве состоялась премьера сериала «Актёрище», главную роль в котором исполнил Дмитрий Нагиев. Мероприятие посетила 19-летняя невеста Григория Лепса, которая высказалась об актёрском таланте звезды «Физрука».
Аврора Киба заявила, что считает Нагиева лучшим российским актёром.

«Я обожаю Дмитрия Нагиева и считаю его самым гениальным актёром нашего русского Голливуда. Он очень харизматичный», – отметила девушка в беседе с «Газетой.Ru».
Также молодая невеста Лепса отметила, что среди других российских сериалов её очень нравится драма Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову», главную роль в которой сыграл Павел Прилучный.

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Звезда «Дома-2» Марина Африкантова показала, как выглядела до скандального реалити-шоу – фото
Участница «Дома-2» Марина Африкантова показала архивные фото из Нью-Йорка
02 апреля 2025, 12:56

Марина Африкантова (фото: Instagram* @marina_afrika)

Сегодня большинство звёзд скандального реалити-шоу «Дом-2» выглядят совсем не так, как раньше, при этом совершенно не скрывая пристрастия к пластическим операциям. Марина Африкантова тоже не против манипуляций со внешностью, однако она не сильно изменилась за это время.
Накануне девушка показала, как выглядела до участия в телешоу. Оказывается, в 2014 году (тогда же она пришла и на «Дом-2») Африкантова участвовала в конкурсе красоты в Нью-Йорке и победила, получив в подарок поездку на круизном лайнере до Багамских островов. Судя по архивным кадрам, изменилась телезвезда не сильно – лишь немного увеличила губы и чуть сменила оттенок цвета волос.

Марина Африкантова (фото: Instagram* @marina_afrika)
Марина Африкантова (фото: Instagram* @marina_afrika)

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«Просто предлагает себя!»: как выглядит и чем занимается 18-летняя наследница Олега Табакова Мария
02 апреля 2025, 12:51

Олег Табаков (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

История любви Олега Табакова и Марины Зудиной — настоящий роман с элементами драмы, который когда-то вызвал немало споров. Он — великий артист, преподаватель и семейный человек, она — его юная студентка, которой судьба уготовила стать не просто его ученицей, но и возлюбленной.
Их отношения развивались вопреки общественным нормам, и спустя годы этот союз подарил миру двоих детей. О том, как складывалась их жизнь и кем стала дочь Мария, расскажет «Радио 1».

Как началась история любви Табакова и Зудиной


В начале 80-х годов Марина Зудина только поступила в ГИТИС и мечтала учиться у Олега Павловича Табакова. Для неё он был кумиром детства, и, как оказалось, судьба благосклонно выполнила её желание. Девушка попала на курс к знаменитому артисту, а уже на втором курсе между 48-летним педагогом и 18-летней студенткой вспыхнул роман.

На тот момент у Табакова уже была семья. С 1959 года он состоял в браке с актрисой Людмилой Крыловой, и у них росли двое детей: сын Антон (1960 год) и дочь Александра (1966 год). Роман Табакова с Зудиной был в секрете целых 10 лет. Лишь немногие догадывались о тёплых чувствах актёра к молодой студентке, но никто и предположить не мог, что он действительно уйдёт из семьи.

Олег Табаков и Марина Зудина (фото: фото: Instagram* / marinazudina_official)

Развод с Людмилой Крыловой стал настоящим потрясением. Особенно болезненно эту ситуацию восприняла их дочь Александра, которая так и не смогла простить отца. Если Антон со временем нашёл в себе силы наладить с ним отношения, то Александра больше никогда не общалась с Олегом Павловичем и даже не пришла на его похороны.

Брак Табакова и Зудиной и совместные дети


В 1995 году Олег Табаков и Марина Зудина официально поженились. В том же году у них родился сын Павел. Будучи ребёнком знаменитых родителей, он не мог остаться в стороне от мира искусства. Уже в 12 лет он впервые вышел на сцену МХТ им. Чехова, а позже поступил в театральную школу своего отца. Несмотря на знаменитую фамилию, Павел проходил вступительные испытания на общих основаниях, без поблажек.

Сегодня он востребованный актёр, сыгравший более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых «Звезда» (2014) и множество других известных работ.

В 2006 году у Олега Табакова и Марины Зудиной родилась дочь Мария. Тогда актёру было уже 70 лет, и он сам сомневался, стоит ли заводить ребёнка в таком возрасте. Он понимал, что, возможно, не сможет провести с дочерью достаточно времени. К сожалению, его опасения оправдались: в 2018 году, когда Маше было всего 11 лет, он скончался от сердечного приступа, вызванного, по мнению близких, сепсисом из-за зубных имплантов.

Олег Табаков с семьей (фото: фото: Instagram* / marinazudina_official)

Чем занимается Мария Табакова сегодня?


Мария получила престижное образование, обучаясь в британской школе в Москве и окончив элитную Хорошёвскую гимназию. В детстве она проявляла интерес к театру, но после смерти отца её увлечения изменились.

Сейчас 18-летняя Мария Табакова — яркая девушка, блистающая на красных дорожках вместе со своей мамой. Однако в отличие от старшего брата, она не мечтает о сцене. Её больше привлекает мир моды — она хочет стать дизайнером одежды.

О личной жизни девушка предпочитает не распространяться. Но её мама однажды намекнула, что у дочери уже есть возлюбленный — молодой человек из хорошей семьи.

Смелые образы и критика в сети


Мария Табакова не боится экспериментов со стилем. Она часто появляется в откровенных образах, демонстрируя свою уверенность и яркую внешность. На одной из фотографий в соцсетях девушка позировала в эффектном красном платье, что вызвало шквал обсуждений. Некоторые подписчики посчитали снимок слишком смелым и откровенным.

«Девочка сидит на кровати, едва одета! Кажется, просто предлагает себя! Не очень подходящее фото для дочери таких знаменитых родителей», — писали пользователи интернета.

Мария Табакова (фото: Instagram* / tabakova.maria)

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Звукорежиссёр Лалетин заявил, что новые песни Пугачёвой – фейки, выпущенные искусственным интеллектом
Звукорежиссёр Лалетин: новые песни Пугачёвой выпущены искусственным интеллектом
02 апреля 2025, 12:37

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

Минувшей ночью на официальном канале Аллы Пугачёвой в одной из соцсетей появились две новые песни, посвящённые Великой Отечественной войне. Однако есть предположения, что композиции на самом деле не принадлежат певице.
Изначально пиар-менеджер артистки говорила о скором выходе одной композиции, релиз которой состоится 11 апреля. Однако были выпущены две песни и 2 апреля.

В описании к видео сказано, что слова и музыку к композиции «Поцелуй войны» написали Андрей Мисин и Андрей Ордынец. Песня посвящены подвигу солдат во время Свирско-Петрозаводской наступательной операции 1944 года.

Вторую, более пронзительную песню «Мама», сочинил Мисин в соавторстве с Пугачёвой, которая исполняет композицию от лица матери, потерявшей сына на фронте.

Преданные поклонники высоко оценили треки, правда не совсем поняли выбор такой тематики. А вот звукорежиссер Игорь Лалетин вообще утверждает, что песни фейковые и не принадлежат Пугачёвой, поскольку выпущены искусственным интеллектом.

К слову, сама Алла Борисовна не комментировала выход новых песен.

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*запрещён в РФ
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