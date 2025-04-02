Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела: актёра обвиняют в получении интим-услуг от жертв торговли людьми

Жан-Клод Ван Дамм (фото: РИА Новости/Валерий Мельников)
Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии. Актёра обвиняют в получении интимных услуг от девушек, которые стали жертвами торговли людьми, пишет Telegram-канал SHOT.
В Румынии расследуется дело в отношении сети торговли несовершеннолетними и взрослыми людьми. По словам адвоката Адриана Кукулиса, причастному к расследованию, Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что порядка 10 лет назад пользовался услугами пяти румынских девушек, которых силой принуждали к занятиям проституцией. Это произошло в Каннах.
Отмечается, что подбором девушек для артиста занимался румынский бизнесмен Морел Боля, который является президентом некоммерческой организации EuroDemos и владельцем модельного агентства Kasta Morrely. В 2022 году его обвинили в торговле несовершеннолетними.
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Отмечается, что подбором девушек для артиста занимался румынский бизнесмен Морел Боля, который является президентом некоммерческой организации EuroDemos и владельцем модельного агентства Kasta Morrely. В 2022 году его обвинили в торговле несовершеннолетними.
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Анастасия Чинкова